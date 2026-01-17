Những ngày qua, cuộc sống của nhiều hộ dân ở xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai) bị đảo lộn khi nguồn nước sinh hoạt trở nên khan hiếm. Từ ăn uống, tắm giặt đến vệ sinh, người dân đều phải chắt chiu từng xô, can nước để cầm cự qua ngày.

Ghi nhận của PV VietNamNet, chiều 16/1, dọc tuyến đường ĐT769 và các khu dân cư trên địa bàn xã Đại Phước, người dân mang theo can nhựa, xô, thùng đựng nước xếp hàng dài tại các điểm cấp nước tạm thời để chờ lấy nước sinh hoạt.

Một số gia đình xếp sẵn xô nhựa trước nhà, chờ xe bồn ghé tiếp nước sinh hoạt. Trên đường, các xe bồn liên tục di chuyển, chỉ dừng lại tại những điểm tiếp nước tạm thời hoặc khu dân cư đông người.

Xe ba gác, xe bán tải, xe tải... thậm chí cả xe cứu thương của nhà chùa cũng được huy động để chở nước miễn phí giúp bà con xã Đại Phước trong những ngày này.

Tại một điểm cấp nước tạm thời, anh Dũng (ngụ ấp Cát Lái, xã Đại Phước) xách hai xô nước, cho biết đã 4 ngày nay gia đình anh không có giọt nước máy nào để sử dụng. Nhà anh có 6 người, mọi sinh hoạt đều trông chờ vào những chuyến xe bồn tiếp tế nước.

“Nước lấy được chỉ dám dành để nấu ăn và rửa mặt, còn tắm giặt thì phải nhịn hoặc xin nước giếng khoan để dùng tạm”, anh Dũng chia sẻ.

Những chiếc xe ba gác chở theo thùng cỡ lớn xếp hàng chờ lấy nước từ các hộ dân có giếng khoan, góp phần chia sẻ cho các gia đình đang thiếu nước.

Bà Tư (ngụ ấp Phước Lý, xã Đại Phước) cho biết, nhiều ngày nay máy bơm giếng khoan của gia đình bà phải hoạt động hết công suất để phục vụ các xe ba gác đến lấy nước hỗ trợ người dân trong khu vực.

“Tôi chỉ lấy tiền điện để chạy máy bơm thôi, cố gắng hết sức để giúp được bà con trong lúc gặp khó khăn”, bà Tư chia sẻ.

Nhiều cửa hàng đồ gia dụng trên địa bàn bày bán các can nhựa, thùng chứa nước các loại để đáp ứng nhu cầu tích trữ của người dân.

Công ty CP nước Nhơn Trạch thông tin, do nhà máy nước Đại Phước gặp sự cố, nên việc cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Đại Phước bị gián đoạn.

Công ty đã khẩn trương triển khai các phương án cấp nước tạm thời như: bố trí 4 điểm cấp nước tập trung, điều động 4-5 xe bồn cấp nước lưu động dọc tuyến đường ĐT769 và tại các khu dân cư đông người.

“Công ty đang tiếp tục đẩy nhanh việc khắc phục sự cố tại nhà máy, dự kiến ngày 20/1 sẽ hoàn thành để cấp nước bình thường cho người dân”, đại diện công ty cho biết.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hồ Quốc Tân - Chủ tịch UBND xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai) cho biết, theo thống kê sơ bộ có cả nghìn hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nước sinh hoạt.

Theo ông Tân, địa phương đang tiếp tục vận động các mạnh thường quân cùng chung tay hỗ trợ các xe tiếp nước cho bà con trong khi chờ nguồn nước sạch được khôi phục ổn định trở lại.