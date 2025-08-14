Dòng ô tô "rồng rắn" trên cao tốc TPHCM - Long Thành.

Gần đây, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây liên tục rơi vào tình trạng "quá tải", đặc biệt vào giờ cao điểm và dịp cuối tuần. Dòng ô tô ken đặc, di chuyển chậm qua khu vực cầu Long Thành, gây ùn tắc kéo dài nhiều cây số.

Ghi nhận của VietNamNet, hướng từ TPHCM đi Đồng Nai, ngay từ nút giao An Phú, dòng xe đã nối dài khi vào cao tốc. Ở chiều ngược lại, đoạn từ nút giao Quốc lộ 51 đến cầu Long Thành, giáp ranh TPHCM và Đồng Nai, các phương tiện chật vật nhích từng mét, thậm chí có lúc phải dừng hẳn trên cao tốc.

Cầu Long Thành thường xuyên rơi vào tình trạng các xe gặp sự cố khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Thậm chí, ngay cả giữa tuần, tại “nút thắt cổ chai” cầu Long Thành vẫn thường xuyên dồn các phương tiện. Chỉ cần một sự cố nhỏ như va chạm nhẹ hoặc xe chết máy trên cầu là toàn tuyến gần như “đứng bánh”. Đặc biệt, đoạn cầu Long Thành không có làn dừng khẩn cấp, khiến lực lượng chức năng mất nhiều thời gian tiếp cận, xử lý hiện trường.

Ông Nguyễn Thành Phương, tài xế chạy dịch vụ tuyến Đồng Nai - TPHCM cho biết, có hôm ông mất hơn 30 phút mới qua được đoạn cầu Long Thành. “Ô tô nối đuôi nhau, nhích từng chút một. Khách ngồi trên xe sốt ruột, còn tôi thì căng thẳng vì vừa phải giữ an toàn, vừa canh từng khoảng trống để tránh bị xe khác chen vào”, ông chia sẻ.

Cao tốc này trung bình mỗi ngày có hơn 60.000 lượt xe.

Theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây được đưa vào khai thác từ năm 2015 với quy mô 4 làn xe. Sau 10 năm vận hành, lưu lượng phương tiện đã vượt xa dự báo ban đầu. Riêng năm 2024, tuyến đường này đón hơn 23,2 triệu lượt ô tô, trung bình trên 60.000 lượt/ngày.

Theo kế hoạch, ngày 19/8 tới, dự án mở rộng cao tốc TPHCM - Long Thành là một trong những tuyến kết nối quan trọng với sân bay Long Thành, sẽ chính thức khởi công.

Điểm cuối dự án mở rộng cao tốc tại Km25+920 giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Quy mô mở rộng lên tối đa 10 làn xe, chiều dài gần 22km, tổng vốn đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng. Điểm đầu dự án tại Km4 (nút giao Vành đai 2 TPHCM) đến Km25+920 (nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai) do VEC làm chủ đầu tư.

Đặc biệt, tại “nút thắt” cầu Long Thành sẽ được xây thêm một cầu mới song song về phía bên phải theo hướng TPHCM đi Đồng Nai, cho phép xe chạy với tốc độ tối đa 100km/h.

Dự kiến, toàn bộ dự án cơ bản hoàn thành trong năm 2026; riêng cầu Long Thành sẽ hợp long trước 31/12/2026 và đưa vào khai thác toàn tuyến trong quý 1/2027.

Lực lượng chức năng thường xuyên túc trực các lối vào cao tốc, tránh ùn tắc trên tuyến.

Các chuyên gia giao thông đánh giá, việc mở rộng cao tốc là yêu cầu tất yếu để đáp ứng tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt khi sân bay Long Thành giai đoạn 1 đi vào hoạt động.