Ngày 11/8, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, từ ngày 19/8 sẽ bắt đầu thu phí ô tô vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây tại nút giao với đường Vành đai 3 TPHCM.

Theo kế hoạch, dự án thành phần 1A (bao gồm xây dựng cầu Nhơn Trạch) thuộc đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua TPHCM và Đồng Nai do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư sẽ khai thác tạm vào ngày 19/8.

Khi đó, các phương tiện giao thông được phép đi vào tuyến đường cao tốc này tại Km8 qua nút giao kết nối Vành đai 3, giúp giảm tải áp lực giao thông.

Nút giao Vành đai 3 với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: TK.

Để thu phí ô tô lưu thông qua 4km đầu của tuyến cao tốc (đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao Vành đai 3), VEC đã lập bổ sung trạm thu phí tại nút giao Vành đai 3.

Trạm này được thiết kế theo dạng nút giao Trumpet, bao gồm 6 làn thu phí (3 làn vào và 3 làn ra) sẽ áp dụng phương thức thu phí kết hợp giữa trạm mở và trạm kín, tùy thuộc vào hành trình di chuyển của các phương tiện.

Theo hướng lưu thông ô tô vào từ An Phú vào, nếu ô tô đi 4km đầu của cao tốc TPHCM - Long Thành- Dầu Giây để thoát ra Vành đai 3 thì áp dụng trạm mở, tính phí 4km.

Chiều ngược lại, ô tô từ Vành đai 3 vào cao tốc để ra nút giao An Phú hoặc Vành đai 2 đều tính phí 4km. Nếu ô tô đi tiếp về trạm Long Phước, hướng đi Đồng Nai sẽ tính phí 4km và ghi nhận 1 giao dịch đầu vào tại trạm Vành đai 3.

Với xe đi từ Đồng Nai, nếu đi thẳng về An Phú/Vành đai 2 thu phí như hiện tại. Nếu đi ra trạm Vành đai 3 thì tính phí gồm 1 giao dịch trạm mở và 1 giao dịch trạm kín.

Toàn bộ quá trình thu phí sẽ được thực hiện bằng hệ thống thu phí không dừng (ETC), giúp các phương tiện di chuyển nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn.