Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Trụ (Long An) ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 16 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trong đó, 2 bị can Nguyễn Thị Thúy An (45 tuổi, ngụ khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ) và Lý Thanh Nhàn (35 tuổi, ngụ xã Bình Đức, huyện Bến Lức) phạm tội tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng trên do Cảnh sát hình sự Công an Long An chuyển hồ sơ, tang vật cho Công an huyện Tân Trụ thụ lý theo thẩm quyền.

44 đối tượng tham gia tổ chức và trực tiếp đánh bạc bị cảnh sát bắt quả tang ở Long An. Ảnh: MĐ.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an Long An bao vây căn nhà nằm sâu trong khu phố Bình Hòa, thị trấn Tân Trụ. Căn nhà này do đối tượng Nguyễn Thị Thúy An làm chủ.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 44 đối tượng và tạm giữ các tang vật gồm: 227,8 triệu đồng và 1 ô tô, 17 xe mô tô các loại, 44 điện thoại di động.

Quá trình điều tra xác định, An và Nhanh cùng tổ chức sòng bạc bằng hình thức lắc tài xỉu để lấy tiền “xâu” chia nhau tiêu xài.

Cả 2 đối tượng chuẩn bị sẵn địa điểm công cụ, phương tiện phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc; đồng thời, dùng điện thoại di động rủ rê, lôi kéo các đối tượng trên địa bàn các huyện của Long An và các tỉnh lân cận đến tham gia.

Để đối phó với cơ quan chức năng, duy trì hoạt động sòng bạc, An và Nhanh thuê nhiều người đứng cảnh giới bên ngoài.