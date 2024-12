Sáng nay (19/12), Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An tiến hành tạm giữ, lấy lời khai đối tượng Phan Minh Hiếu (48 tuổi, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp ô tô tại địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đối tượng trộm ô tô từ Hậu Giang lên đến Long An thì bị công an bắt giữ. Ảnh: CACC

Sáng sớm cùng ngày, anh Trương Bình Trọng (31 tuổi) làm nghề sửa chữa ô tô tại khu vực 4, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) ngủ dậy thì phát hiện ô tô 7 chỗ BKS 64A – 063.91 biến mất cùng với nhiều dụng cụ, phụ tùng sửa ô tô và máy tính laptop có giá trị trên 300 triệu đồng.

Anh Trọng kiểm tra lại camera thì phát hiện lúc hơn 1h50 cùng ngày có 1 đối tượng nam, cao khoảng 1m70, mang ba lô sau lưng, đột nhập vào lấy trộm xe.

Anh Trọng đã trình báo Công an thị xã Long Mỹ phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang truy bắt đối tượng.

Nhận định đối tượng có khả năng điều khiển tang vật chạy theo quốc lộ 1 về hướng TPHCM nên thông tin vụ việc đến Công an tỉnh Long An hỗ trợ bắt giữ đối tượng.

9h cùng ngày, Phòng Cảnh sát sự Công an Long An phối hợp với CSGT, Cảnh sát cơ động tổ chức tổ công tác đón chặn trên quốc lộ 1, đoạn qua phường 5, TP Tân An; khi phát hiện chiếc xe như thông tin cung cấp, đã tiến hành truy đuổi, vây bắt.

Phát hiện lực lượng, đối tượng tăng ga bỏ chạy nhưng bị cảnh sát kịp thời ép xe và khống chế bắt giữ.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng khai tên Phan Minh Hiếu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang hoàn tất thủ tục bàn giao cho Công an tỉnh Hậu Giang điều tra, xử lý theo thẩm quyền.