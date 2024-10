Ngày 10/10, Thượng tá Nguyễn Quốc Cường - Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Long An) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về tội “ Sản xuất hàng giả”.

Ba đối tượng thuê nhà để làm xưởng sản xuất dầu gió giả mạo. Ảnh: CACC.

Cụ thể, 2 bị can bị bắt giam gồm: Trương Thế An (30 tuổi, thường trú TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) và Hoàng Văn Hưng (19 tuổi, thường trú huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai). Đối tượng còn lại bị áp dụng cấm đi khỏi nơi cư trú là Nguyễn Gia H. (16 tuổi, thường trú huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh).

Trước đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện shop chuyên kinh doanh, buôn bán dầu gió nhãn hiệu nước ngoài (Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc) trên sàn thương mại điện tử Shopee có tên: “Mũm Shop - Chuyên Dầu Gió” với khoảng 3.200 người theo dõi có dấu hiệu buôn bán hàng giả.

Đồng thời xác định một nhóm đối tượng quê quán ngoài tỉnh đang thuê nhà tại xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An có hành vi sản xuất dầu gió giả với số lượng lớn.

Công an thu giữ tang vật với khoảng 30.000 chai dầu gió giả thương hiệu Eagle Brand Medicated Oil. Ảnh: CACC.

Lúc 22h15 tối 27/9, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an huyện Cần Đước và Công an xã Long Trạch bắt quả tang các đối tượng An, Hưng và H. đang thực hiện hành vi sản xuất dầu gió giả nhãn hiệu "Eagle Brand Medicated Oil".

Công an thu giữ tang vật khoảng 30.000 chai dầu giả các loại cùng nhiều nguyên vật liệu, máy móc phục vụ cho việc sản xuất hàng giả

Qua làm việc, Trương Thế An thừa nhận vai trò tổ chức, là người trực tiếp mua nguyên liệu gồm các loại hóa chất, hương liệu để phối trộn theo tỷ lệ thích hợp và bơm vào chai làm dầu gió giả.

Theo đối tượng này, dầu gió giả khi được sản xuất thành phẩm sẽ được chuyển giao cho người khác bán trên trang sàn thương mại điện tử Shopee tại địa chỉ: “Mũm Shop - Chuyên Dầu Gió".

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.