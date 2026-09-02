Một tài xế Ford Mustang tại Mỹ đã có màn "thể hiện tốc độ" không đúng lúc khi nhấn ga lên tới 75 dặm/giờ (khoảng 121 km/h) trên tuyến đường có giới hạn 45 dặm/giờ (khoảng 72 km/h). Đáng nói, chiếc xe cảnh sát đang làm nhiệm vụ lại ở ngay phía trước.

Vụ việc xảy ra trên đường Wildcat Boulevard, thuộc thành phố Rocklin, bang California, Mỹ. Sau khi phát hiện chiếc Mustang chạy nhanh hơn giới hạn cho phép tới 30 dặm/giờ (khoảng 48 km/h), lực lượng tuần tra giao thông đã lập tức dừng phương tiện.

Danh tính tài xế không được cảnh sát công bố. Tuy nhiên, theo Sở cảnh sát Rocklin, phụ huynh của người này đã được liên hệ, biên bản xử phạt được lập và chiếc Mustang được xe cứu hộ đưa khỏi hiện trường.

Chạy Ford Mustang với tốc độ 75 dặm/giờ (khoảng 121 km/h) trên tuyến đường giới hạn 45 dặm/giờ, tài xế không ngờ ngay phía trước lại là một xe cảnh sát.

Điều khiến vụ việc trở nên đặc biệt không nằm ở mức độ vi phạm mà ở cách cảnh sát Rocklin kể lại câu chuyện trên mạng xã hội.

Thay vì một thông báo khô khan, Sở cảnh sát Rocklin sử dụng hàng loạt chi tiết quen thuộc trong loạt phim hành động "Fast & Furious" để mô tả màn chạy quá tốc độ.

Trong bài đăng, lực lượng chức năng ám chỉ tài xế có vẻ đang tưởng mình bước vào một bộ phim đua xe đường phố, trong khi thực tế chiếc xe cảnh sát với đầy đủ nhận diện lại đang ở ngay trước mặt.

"Cuộc sống đơn giản thôi. Bạn đưa ra lựa chọn và không nhìn lại... Nhưng có lẽ lần sau nên nhìn lại trước khi quyết định đua xe trước mặt cảnh sát", bài đăng viết theo phong cách hài hước.

Sở cảnh sát cũng cố tình đưa thêm những chi tiết nổi tiếng trong "Fast & Furious", nhắc đến nhân vật Hector, động cơ Spoon, bộ tăng áp T66, hệ thống NOS và ống xả Motec.

Đây đều là những thuật ngữ và tình tiết quen thuộc với người hâm mộ dòng phim "Fast & Furious", khiến bài đăng của cảnh sát nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Đáng chú ý, cảnh sát Rocklin còn nhắc tới việc phụ huynh của tài xế được gọi đến, giấy phạt được lập và thủ tục liên quan đến cơ quan quản lý phương tiện giao thông được tiến hành.

Cách đưa thông tin này khiến một vụ xử lý vi phạm giao thông vốn khá thông thường trở thành một bài đăng giải trí trên mạng xã hội.

Nhiều người dùng đã để lại bình luận hưởng ứng cách làm của cảnh sát. Một số người thậm chí không tập trung vào lỗi chạy quá tốc độ mà đùa rằng chiếc Mustang đã "phạm tội" vì sử dụng động cơ V6.

Một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình viết rằng người thực hiện bài đăng xứng đáng được "thăng chức và tăng lương".

Một người khác nhận xét đây có lẽ là một trong những bài đăng hay nhất mà Sở cảnh sát Rocklin từng thực hiện.

Không ít bình luận cũng cho rằng cách giao tiếp này giúp hình ảnh lực lượng cảnh sát trở nên gần gũi hơn với người dùng mạng xã hội, đặc biệt là nhóm độc giả vốn quen thuộc với văn hóa ô tô và các bộ phim về tốc độ.

Dù vậy, đằng sau cách kể chuyện hài hước vẫn là một vi phạm giao thông nghiêm trọng. Chiếc Mustang chạy nhanh hơn giới hạn tới 30 dặm/giờ, tương đương khoảng 48 km/h.

Việc chạy ở tốc độ khoảng 121 km/h trên tuyến đường chỉ cho phép tối đa khoảng 72 km/h cũng làm gia tăng đáng kể nguy cơ xảy ra tai nạn, đặc biệt khi phương tiện lưu thông trong khu vực có giới hạn tốc độ thấp hơn đường cao tốc.

Theo Motorbiscuit

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