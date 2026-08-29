Theo chuyên trang Motorbicuit, mới đây Cơ quan Phòng chống trộm cắp dầu mỏ có tổ chức thuộc Sở An toàn công cộng Texas (DPS) phối hợp với các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương tiến hành 17 lệnh khám xét tại 4 quận của Texas gồm Reeves, Rockwall, Kaufman và Hunt, cùng quận Garvin của Oklahoma.

Mục tiêu chính của chiến dịch là Công ty dầu khí Vallee có trụ sở tại Texas, nơi nhà chức trách nghi ngờ được sử dụng làm bình phong cho các hoạt động bất hợp pháp. Sau cuộc truy quét, 6 người bị bắt và bị cáo buộc vi phạm luật bang Texas, trong đó có những người giữ vị trí lãnh đạo tại công ty.

Đáng chú ý, trong số tang vật bị thu giữ, đáng chú ý nhất là 60 siêu xe, xe sang và xe địa hình với tổng giá trị ước tính 2,85 triệu USD (khoảng 74,5 tỷ đồng).

60 siêu xe, xe sang và xe địa hình với tổng giá trị ước tính 2,85 triệu USD (khoảng 74,5 tỷ đồng).

Giá trị trung bình mỗi phương tiện vào khoảng 47.500 USD (khoảng 1,24 tỷ đồng). Nguồn thông tin được cung cấp không nêu cụ thể danh sách, chủng loại hay mẫu xe trong số phương tiện bị thu giữ, do đó chưa thể xác định trong số này có những mẫu siêu xe nào.

Ngoài số phương tiện, lực lượng chức năng còn thu giữ 786.215 USD (khoảng 20,6 tỷ đồng) tiền mặt, cùng 34 chiếc đồng hồ và đồ trang sức có tổng giá trị khoảng 443.000 USD.

8 tài khoản ngân hàng cũng bị phong tỏa, với tổng số tiền ước tính khoảng 8 triệu USD.

Các nhà điều tra đồng thời thu hồi khoảng 2.600 thùng sản phẩm dầu mỏ bị đánh cắp, với giá trị thị trường khoảng 220.402 USD.

Từ số tài sản bị thu giữ, quy mô của vụ án thể hiện qua nhiều nhóm tài sản khác nhau, từ phương tiện, tiền mặt, tài khoản ngân hàng cho tới dầu mỏ.

Cơ quan Phòng chống trộm cắp dầu mỏ có tổ chức được thành lập sau khi Dự luật số 48 của Hạ viện Texas năm 2025 được thông qua. Đơn vị này tập trung vào tình trạng trộm cắp tại các mỏ dầu ở lưu vực Permian.

Theo Cơ quan Phòng chống tội phạm xe cơ giới Texas, hoạt động trộm cắp tại các mỏ dầu đã phát triển từ việc lấy trộm phế liệu kim loại thành những hoạt động có tổ chức với giá trị lên tới hàng triệu USD.

Theo Motorbiscuit

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