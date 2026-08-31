Xem video:

Theo hình ảnh từ camera hành trình trên xe container, sự việc xảy ra chiều 30/8 tại Km327 trên cao tốc Mai Sơn - Diễn Châu.

Trước đó, xe container đang di chuyển tốc độ khoảng 68-70 km/h ở làn đường bên phải (tốc độ tối đa 80 km/h), giữ khoảng cách an toàn với xe đầu kéo phía trước. Sau đó, thấy có khoảng trống ở làn bên trái, xe container đã chuyển làn và đi sau chiếc ô tô SUV màu đen mang biển kiểm soát 30B-xxx.89.

Tuy nhiên, tình huống bất ngờ xảy ra khi ít giây sau, ô tô con bất ngờ phanh chậm lại và tạt sang làn phải, gặp đúng lúc chiếc xe đầu kéo đi đến, tài xế chiếc xe con này lại đánh lái về làn trái rồi dừng lại.

Tài xế xe container phía sau buộc phải phanh gấp để tránh va chạm và dừng lại hẳn ngay trên làn trái.

Sau đó, chiếc ô tô con từ từ tạt ngang đường đi qua vạch liền để ra khỏi cao tốc theo lối ra đoạn đi vào Thị trấn Thiệu Hóa.

Anh Nguyễn Quốc Hùng, tài xế lái xe container trên cho biết: "Thông thường, nếu đã xác định cần ra khỏi cao tốc thì tài xế nên chủ động chuyển làn đi bên phải cách lối ra ít nhất 500m. Đến sát lối ra mới chuyển làn như tình huống này rất nguy hiểm, không chỉ cho các xe khác mà còn cho chính mình. Ngay khi phát hiện ô tô con phía trước giảm tốc và cắt ngang đường, tôi lập tức rà phanh, sau đó giảm tốc độ khẩn cấp để tránh va chạm với chiếc ô tô".

Chia sẻ về tình huống, tài xế cho biết việc duy trì khoảng cách an toàn với xe phía trước giúp anh có thêm thời gian quan sát và xử lý khi chiếc ô tô bất ngờ phanh, chuyển hướng.

Nếu xe container bám quá sát hoặc chạy với tốc độ cao mà không làm chủ được khoảng cách, tình huống có thể đã dẫn đến va chạm nghiêm trọng.

Đoạn video cũng cho thấy trên cao tốc, việc giữ khoảng cách với phương tiện phía trước không chỉ giúp tài xế có thêm thời gian phản ứng khi xe phía trước phanh gấp mà còn hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn liên hoàn.

Trong tình huống này, chiếc xe ô tô SUV màu đen đã thực hiện thao tác chuyển làn đột ngột. Việc phanh rồi cắt chéo qua 2 làn đường để vào lối ra có thể khiến các phương tiện phía sau không kịp phản ứng, đặc biệt khi đang lưu thông ở tốc độ cao.

Theo quy định tại Điều 15 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, trước khi chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải quan sát, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau, giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ. Khi chuyển hướng, phương tiện phải chuyển dần sang làn gần nhất với hướng rẽ và chỉ được thực hiện khi bảo đảm an toàn, không gây trở ngại cho phương tiện khác.

Đối với việc chuyển làn trên đường cao tốc, nếu không tuân thủ các quy tắc ra - vào cao tốc theo quy định, tài xế sẽ đối mặt với mức phạt khá nặng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168). Cụ thể, hành vi chuyển làn đường không đúng nơi cho phép (như đè vạch liền để chuyển làn) trên đường cao tốc, mức phạt sẽ từ 3-5 triệu đồng; hành vi chuyển cùng lúc nhiều làn đường (vượt 2 làn liền) trên cao tốc bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị áp dụng hình phạt bổ sung trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe.

Trong trường hợp hành vi vi phạm kể trên dẫn đến tai nạn giao thông, mức xử phạt sẽ tăng lên từ 20 - 22 triệu đồng theo điểm b, khoản 10, điều 6; đồng thời tài xế bị trừ 10 điểm bằng lái theo điểm d, khoản 16, điều 6, Nghị định 168.

Nguồn video: Nguyễn Quốc Hùng

Bạn có bình luận thế nào về thông tin trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!