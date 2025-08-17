Sáng 17/8, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TPHCM (phụ trách địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn, vây bắt một nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe trái phép.

Nhóm thanh thiếu niên cùng phương tiện được đưa về trụ sở để làm việc. Ảnh: CSGT TPHCM

Trước đó, khoảng 23h20 ngày 16/8, qua công tác nghiệp vụ, Đội CSGT số 2 phối hợp Tổ Phòng chống đua xe thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM và Công an xã Phước Hải đã triển khai lực lượng, kịp thời ngăn chặn 24 thanh thiếu niên đang tụ tập tại khu vực bờ kè xã Phước Hải, có dấu hiệu tổ chức đua xe trái phép.

Qua kiểm tra, toàn bộ phương tiện đều bị thay đổi kết cấu: gắn pô nổ lớn, tháo gương chiếu hậu, lắp phụ tùng không đảm bảo an toàn. Nhiều xe còn được dán che biển số nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng làm việc với những người liên quan. Ảnh: CSGT TPHCM

Nhóm thanh thiếu niên này từ 16 đến 22 tuổi, phần lớn trú tại TP Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), Bình Dương (cũ) và Đồng Nai. Trước khi tụ tập, nhóm này hẹn nhau trên mạng xã hội rồi điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao, nẹt pô, lạng lách trên Quốc lộ 51, Quốc lộ 55 trước khi về tập trung ở Phước Hải.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của từng người để xử lý.