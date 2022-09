Cảnh sát mật phục bắt đua xe ở đường ven biển, tạm giữ 8 thanh thiếu niên

Ngày 5/9, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra về hành vi Tổ chức đua xe trái phép, xảy ra lúc rạng sáng 28/8 tại tuyến đường ven biển Bình Châu - Bưng Riềng.

Hiện trường lực lượng chức năng tạm giữ nhiều phương tiện liên quan vụ đua xe. Ảnh: CACC

Tám đối tượng bị tạm giữ đều trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu, gồm: Lê Tuấn Anh (SN 2003), Đỗ Trần Quang Dũng (SN 2005), Thái Hoàng Nhật Long (SN 2000, cùng trú huyện Xuyên Mộc); Nguyễn Đức Trọng (SN 2006), Phạm Quốc Minh (SN 2003, cùng trú huyện Đất Đỏ); Hoàng Xuân Trường (SN 2004), Lê Hồng Phong (SN 2001, cùng trú huyện Châu Đức) và Nguyễn Trọng Nguyên (SN 2002, trú TP Vũng Tàu).

Trước đó vào lúc 5h sáng 28/8, sau quá trình theo dõi và mật phục, Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an xã Bình Châu tiến hành vây bắt, ngăn chặn nhiều nhóm thanh thiếu niên đang tụ tập đua xe, nẹt pô, chạy lạng lách với tốc độ cao trên tuyến đường ven biển, đoạn qua xã Bình Châu và xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc.

Nhóm thanh thiếu niên cổ vũ đua xe chạy vào rừng trốn khi thấy cảnh sát. Ảnh: CACC

Nam thanh niên lái xe chạy vào rừng trốn khi bị truy đuổi. Ảnh: CACC

Phát hiện lực lượng chức năng, nhiều thanh thiếu niên (cả nam và nữ) bỏ chạy vào khu vực rừng thuộc Khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu gần đó để trốn, tuy nhiên tất cả bị truy đuổi và tạm giữ, một số khác bỏ xe lại hiện trường rồi tháo chạy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 60 xe mô tô và đưa hàng chục thanh thiếu niên tuổi từ 15 đến 18, về trụ sở Công an xã Bình Châu để làm việc.

Cơ quan chức năng xác định, phần lớn các xe mô tô bị tạm giữ đã có dấu hiệu độ pô, thay đổi đặc tính, kết cấu.

Quá trình điều tra, Công an huyện Xuyên Mộc ra lệnh bắt giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 8 đối tượng trên, để điều tra hành vi Tổ chức đua xe trái phép.