XEM CLIP:

Thượng tá Bùi Huy Nguyên, Trưởng Công an TP Hưng Yên, cho biết: "Gần đây, trên địa bàn TP liên tục xuất hiện tình trạng nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây nguy hiểm và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông, an toàn công cộng".

Ông Nguyên cho biết thêm, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Công an TP xây dựng phương án, phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý triệt để tình trạng trên.

Hơn 1 tháng qua, Công an TP Hưng Yên đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, huy động tối đa lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, trấn áp các "quái xế".

"Lực lượng triển khai nhiệm vụ gồm gần 200 cán bộ, chiến sĩ, chia làm 16 tổ công tác tuần tra hóa trang mật phục kết hợp công khai nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp thanh thiếu niên có hành vi vi phạm", Trưởng Công an TP Hưng Yên nói.

Thượng tá Bùi Huy Nguyên họp trước khi triển khai lực lượng.

21h ngày cuối tuần, các tổ công tác được triển khai, chia ra nhiều mũi hóa trang kết hợp công khai trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh.

Tổ công tác phát hiện nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao. Ngay lập tức, chỉ huy lực lượng thông báo "đóng chốt".

Sau hiệu lệnh, hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai rào chắn ở 2 đầu trục đường chính và các tuyến nhánh rẽ.

Khi rào chặn bắt các "quái xế", lực lượng CSGT hướng dẫn cho người dân trong khu vực di chuyển vào điểm an toàn.

Phát hiện lực lượng chức năng, nhiều "quái xế" quay đầu xe, tăng ga lạng lách hòng bỏ chạy.

Một thanh niên vi phạm đã lọt vào "tầm ngắm" của tổ công tác.

Không chỉ nam thanh niên, nhiều bạn nữ cũng điều khiển phương tiện tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, tăng ga bỏ chạy khi thấy cảnh sát.

Chỉ sau hơn 3 tiếng ra quân, tổ công tác đã phát hiện gần 30 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng... Tất cả các trường hợp này đều bị xử lý nghiêm, không có ngoại lệ.

Thượng tá Bùi Huy Nguyên thông tin: "Sau hơn 1 tháng triển khai truy quét "quái xế", đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 200 trường hợp vi phạm, tạm giữ trên 200 phương tiện, chủ yếu trên các tuyến đường trọng điểm".

Theo Thượng tá Nguyên, việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đã giúp nâng cao nhận thức của các gia đình trong việc giao xe, giám sát con em mình, góp phần giảm thiểu vi phạm và đảm bảo an toàn giao thông.

Trước sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, tình trạng "quái xế" tại TP Hưng Yên đã giảm mạnh, giúp người dân an tâm hơn khi tham gia giao thông.

Thượng tá Nguyên khẳng định, trong thời gian tới, Công an TP Hưng Yên sẽ tiếp tục ra quân xử lý các trường hợp có biểu hiện càn quấy, gây mất trật tự công cộng trên các tuyến đường.