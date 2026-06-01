Theo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Gia Lai, khoảng 0h34 ngày 1/6, đơn vị nhận tin báo cháy tại nhà ông Nguyễn Thanh Đạt (SN 1983), ở số 34/31 Trần Thị Kỷ, phường Quy Nhơn Nam.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Cảnh sát PCCC

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng điều động xe chữa cháy cùng 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Công an phường Quy Nhơn Nam phối hợp bảo đảm an ninh trật tự.

Theo xác minh ban đầu, ngọn lửa bùng phát tại khu vực phòng khách tầng 1 của căn nhà 3 tầng, diện tích khoảng 50m², nơi để 3 xe máy. Đám cháy nhanh chóng lan khói và khí độc bao trùm toàn bộ ngôi nhà.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, bên trong có 4 người. Hai người kịp thoát ra ngoài an toàn, trong khi 2 trẻ em mắc kẹt ở tầng trên do khói dày đặc.

Tiếp cận hiện trường, lực lượng PCCC&CNCH nhanh chóng tổ chức trinh sát, tìm kiếm cứu nạn và giải cứu thành công cháu Nguyễn Tuấn Thanh (SN 2010) và Nguyễn Tuấn Hoa (SN 2014), con của chủ nhà. Hai nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn, chuyển đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và hiện đã ổn định.

Lực lượng chức năng sơ cứu cho nạn nhân. Ảnh: Cảnh sát PCCC

Đến khoảng 0h45 cùng ngày, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng cũng kịp thời ngăn chặn nguy cơ cháy lan lên các tầng trên và nhà dân lân cận.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Diện tích cháy khoảng 10m², thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.