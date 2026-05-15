Theo Công an TP Hà Nội, lúc 1h40 ngày 15/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an TP nhận tin báo xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ xóm 10, thôn Phượng Cách 3, xã Quốc Oai.

Khu vực xảy ra vụ việc. Ảnh: CACC

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP đã khẩn trương điều động Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 23, 29 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) với 3 xe chữa cháy, hơn 18 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường.

Cùng với đó, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng nhanh chóng xuất 2 xe chỉ huy khẩn trương xuống hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và CNCH.

Lực lượng chức năng xác định ngôi nhà xảy ra cháy gồm 2 tầng chính với diện tích khoảng 120m²/ sàn; khu vực cháy tại tầng lửng rộng khoảng 20m2.

Khi các chiến sĩ tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn, bên trong ngôi nhà còn người mắc kẹt.

Chỉ huy chữa cháy đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm, cứu người bị nạn; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy từ nhiều hướng tiếp giáp của công trình, ngăn chặn cháy lan sang nhà dân lân cận.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CACC

Sau thời gian nỗ lực chữa cháy và CNCH của lực lượng chức năng, đến khoảng 2h05 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực nhà dân lân cận.

Trong quá trình tổ chức chữa cháy, cứu nạn, lực lượng chức năng phát hiện 1 nạn nhân đã tử vong.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được tiếp tục làm rõ.