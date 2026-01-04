Theo thông tin ban đầu, N.V.H. (30 tuổi) đặt taxi công nghệ vào khoảng 22h40 ngày 3/1. Đối tượng bất ngờ tấn công tài xế ngay khi xe vừa đến đón tại đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Tài xế hoảng sợ bỏ chạy thoát thân khi bị hành hung. H. đã chiếm đoạt phương tiện và điều khiển chạy về hướng đường 2 Tháng 9 đi phường Bà Rịa.

Nạn nhân trình báo sự việc cho Đội CSGT Nam Sài Gòn đang tuần tra gần đó. Lực lượng chức năng huy động 2 tổ công tác truy đuổi theo định vị chiếc xe.

Lực lượng CSGT chặn phương tiện, khống chế đối tượng cướp taxi của tài xế công nghệ. Ảnh: Lạc Sơn

Cảnh sát đã chặn dừng ô tô khi đối tượng chạy vào hẻm cụt số 833 đường Bùi Thiện Ngộ. Lực lượng làm nhiệm vụ phải đập kính xe để khống chế do H. không chịu hợp tác.

Đối tượng được bàn giao cho Công an phường Rạch Dừa xử lý ngay sau đó. Cơ quan chức năng xác định H. có biểu hiện say xỉn tại thời điểm bị bắt giữ.