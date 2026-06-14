Trước đó, đầu tháng 6/2026, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), sau đó di chuyển đến Lào Cai thuê nhiều phòng tại khách sạn Sông Hồng View, đường Duyên Hải, phường Lào Cai để cư trú.

Cơ quan công an cho biết, nhóm này gồm 19 đối tượng, có dấu hiệu từng tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Campuchia. Nhóm do Wang Xiang Sheng (Vương Trường Sinh, 45 tuổi, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) cầm đầu.

Lực lượng Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ nhóm 19 người Trung Quốc thuê khách sạn để thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh: CACC

Đến ngày 10/6, lực lượng công an phát hiện các đối tượng lắp đặt nhiều thiết bị điện tử tại khách sạn như máy tính xách tay đã cài sẵn các ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc, thiết bị thu phát sóng 5G và các phương tiện kỹ thuật khác để chuẩn bị thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng nhắm đến những công dân Trung Quốc có nhu cầu vay tiền. Chúng giả danh nhân viên các ứng dụng cho vay trực tuyến, hướng dẫn nạn nhân hoàn thiện thủ tục vay vốn rồi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 12/6, khi các đối tượng bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo, lực lượng trinh sát của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai đã đồng loạt đột kích, kiểm tra khách sạn Sông Hồng View và bắt giữ toàn bộ 19 đối tượng.

Nhóm 19 người Trung Quốc đã thu thập thông tin của khoảng 25.000 công dân Trung Quốc trong thời gian hoạt động tại Campuchia để phục vụ việc lừa đảo. Ảnh: CACC

Tang vật bị thu giữ gồm có 23 máy tính xách tay, 26 điện thoại di động, 8 thiết bị thu phát sóng 5G, 16 USB chứa hệ điều hành cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Bước đầu, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Qua khai thác dữ liệu điện tử, cơ quan công an xác định nhóm này đã thu thập thông tin của khoảng 25.000 công dân Trung Quốc trong thời gian hoạt động tại Campuchia để phục vụ việc lừa đảo.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.