Ngày 11/6, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông tin cho biết, ​Cơ quan An ninh điều tra đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng. Nhóm này gồm Zhao Wei Zhong (A Châu, quốc tịch Trung Quốc), Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam. Lực lượng chức năng cũng đã xác định và bắt giữ đối tượng cầm đầu của đường dây để tiếp tục điều tra.

​Các quyết định tố tụng được thực thi vào ngày 5/6 và 7/6/2026 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Lâm Văn Vinh - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) trực tiếp lấy lời khai đối tượng. Ảnh: CACC

​Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng trên từng làm việc trong các tổ chức lừa đảo trực tuyến tại Campuchia. Sự truy quét quyết liệt của lực lượng chức năng nước sở tại khiến nhóm này dịch chuyển địa bàn sang Việt Nam để tiếp tục hoạt động.

​Zhao Wei Zhong được giao nhiệm vụ nhập cảnh để khảo sát địa điểm và điều phối hoạt động. Đối tượng này cấu kết với các nghi phạm trong nước để tiếp nhận người từ Campuchia sang và chuẩn bị cơ sở vật chất.

​Các đối tượng nhắm đến nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa biệt lập tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ. Chúng thuê trọn gói diện tích lớn trong thời gian dài và hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương để che giấu hành tung.

​Nhóm này đã tổ chức đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến các địa điểm trên để lưu trú tập trung. Lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Công an tỉnh Phú Thọ bóc gỡ đường dây lừa đảo công nghệ cao có nguồn gốc từ Campuchia. Ảnh: CACC

​Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp cùng Phòng Quản lý xuất – nhập cảnh và Công an xã Tam Đảo tiến hành khám xét các cơ sở lưu trú.

​Lực lượng công an thu giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng Wifi. Hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn cũng bị tạm giữ.

​Toàn bộ hệ thống thiết bị này mới được tập kết và lắp đặt. Lực lượng công an đã chủ động bóc gỡ, vô hiệu hóa hoàn toàn cơ sở vật chất trước khi các đối tượng kịp vận hành trung tâm lừa đảo trên thực tế.