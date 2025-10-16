Ngày 16/10, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn, tiến hành trục vớt tàu bị đắm trên sông Lô.

Lực lượng chức năng tỉnh Phú Thọ triển khai phương án trục vớt tàu bị đắm trên sông Lô. Ảnh: Công an Phú Thọ

Trước đó, vào ngày 2/10, trong quá trình neo đậu, con tàu nêu trên đã bị tụt neo, trôi tự do, va vào cầu Hạc Trì khiến tàu chìm và mắc vào mố cầu Việt Trì. Hậu quả, vụ việc đã khiến 2 người trên tàu bị đuối nước tử vong. Thời điểm tàu bị đứt neo, mực nước sông Lô dâng cao, dòng chảy xiết.

Được biết, 2 nạn nhân là ông Đ.V.T. (60 tuổi) và bà P.T.M. (45 tuổi) là vợ chồng, cùng trú ở thôn Yên Hòa, xã Sơn Đông, Phú Thọ. Thi thể 2 nạn nhân đã được tìm thấy vào ngày 6/10 và 10/10 và đã được bàn giao cho gia đình để tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.