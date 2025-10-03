Chiều 3/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Hữu Nhu, Chủ tịch UBND phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ cho biết, tối qua (2/10), tại khu vực sông Lô thuộc địa bàn phường đã xảy ra vụ lật tàu.

Theo ông Nhu, con tàu được neo đậu tại bến trên sông Lô thuộc xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ. Trong quá trình neo đậu, có thể tàu bị đứt neo, trôi đến khu vực cầu Việt Trì thì lật và chìm hẳn.

Vị trí tàu bị lật được xác định là tại khu vực chân cầu Việt Trì. Ảnh: V.H

Thông tin ban đầu từ người nhà nạn nhân báo tin, trên tàu thời điểm đó có 2 vợ chồng, đến nay vẫn không liên lạc được. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh thông tin của tàu và danh tính người trên tàu. Tuy nhiên, việc tìm kiếm của lực lượng chức năng đang gặp khó khăn do nước sông Lô dâng cao, chảy xiết.

Cấm tàu trên sông Lô

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông tin, do ảnh hưởng của mưa lũ kết hợp hoàn lưu bão số 10 Bualoi, mực nước sông Lô những ngày qua dâng cao, dòng chảy xuất hiện nhiều xoáy mạnh, nước xiết, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy.

Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông báo cấm tàu trên sông Lô. Ảnh: CACC

Để bảo đảm tính mạng, tài sản của người dân, Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc đã ra thông báo: cấm tất cả các phương tiện thủy lưu thông trên tuyến sông Lô, ngoại trừ các phương tiện thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, điều tiết, chống va trôi và hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông.

Cơ quan chức năng đề nghị chủ phương tiện và công trình trên sông phải nhanh chóng di chuyển vào nơi an toàn, neo buộc chắc chắn, bố trí người trông coi, đồng thời thường xuyên theo dõi dự báo thủy văn. Tuyệt đối không cho phương tiện hoạt động khi chưa có thông báo mới.