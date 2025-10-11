XEM CLIP:

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết về việc một đám cưới tại tỉnh Phú Thọ có thuê xe để chở đoàn nhà trai đi đón dâu xa. Khi chờ từ 5h30 đến hơn 7h mọi người mới lên xe, tài xế than "chờ lâu quá" và yêu cầu mọi người xuống xe, không đi đón dâu nữa.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, vụ việc xảy ra tại xã Tam Sơn, tỉnh Phú Thọ vào ngày 30/9. Trong nội dung đoạn clip do tài xế chia sẻ, sau khi anh Trần Đình Trung và một số người có lời qua tiếng lại thì có 2 người đã hành hung anh ngay trên xe.

Trao đổi với PV, anh Trần Đình Trung cho biết, ngày 30/9, anh có lịch hẹn đưa đoàn nhà trai đi đón dâu tại tỉnh Thanh Hoá. Trong đó, hai bên có thỏa thuận sẽ bắt đầu xuất phát từ 5h30 cùng ngày và từ Thanh Hóa quay về vào 1/10.

Theo anh Trung, ngày hôm đó trời mưa rất to, khu vực miền Trung có mưa lũ nên gần 5h sáng, trước khi đi anh có nhắn tin hỏi lại người đặt xe của nhà trai, là lịch trình vẫn đi từ 5h30 hay có thay đổi gì không? Tuy nhiên, tin nhắn không được phản hồi và anh Trung vẫn đến đúng giờ để đợi.

Hôm đó, sau khi đợi được khoảng 30 phút, anh Trung tiếp tục nhắn tin nhắc mọi người ra xe thì phía nhà trai báo lại, mọi người vẫn đang ăn sáng và chưa đủ người lên xe.

"Vì không có hợp đồng, nhà trai đặt xe là qua một người khác giới thiệu nên tôi cũng lo sợ bị lừa. Tôi có ý định quay về nhưng suy nghĩ lại, đã đến rồi thì cố ngồi đợi xem sao", anh Trung chia sẻ.

Anh Trung cho biết, đến hơn 7h, khi mọi người lên xe thì anh Trung có nói: "Bình thường cháu chỉ đợi khoảng 30 phút thôi, hôm nay mọi người để cháu chờ lâu quá đến hơn 1 tiếng rưỡi".

Chú rể hành hung tài xế ngay trên xe. Ảnh: NVCC

Anh Trung kể lại, thời điểm đó anh khá bức xúc và nóng giận nên đã yêu cầu mọi người xuống xe, nói rằng: “Cháu không chở nữa”. Tuy nhiên, ngay sau đó, chú rể và bố chú rể đã có lời lẽ chửi bới, rồi lao lên xe hành hung anh. Sau sự việc, anh quyết định dừng chở khách và đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Chiều 11/10, xác nhận với PV VietNamNet, ông Nguyễn Ngọc Khang, Chủ tịch UBND xã Tam Sơn xác nhận, vụ việc lái xe bị hành hung tại một đám cưới trên địa bàn xã xảy ra vào ngày 30/9.

"Hiện tại, vụ việc đang được công an xã Tam Sơn thụ lý và giải quyết theo quy định, khi nào có kết quả sẽ thông tin sau", ông Khang nói.