Ngày 17/3, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin, hình ảnh liên quan đến vụ ô tô 7 chỗ vượt ẩu, gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại vụ việc xảy ra vào khoảng 20h06 tối 16/3 trên đường Nguyễn Hữu Thọ, TP Đà Nẵng.

Theo nội dung clip, một ô tô hiệu Toyota Fortuner màu đen, biển số nền vàng, di chuyển ở làn dành cho ô tô. Trong quá trình lưu thông, tài xế vượt phải một xe cùng chiều phía trước.

Khi lách sang phải và lấn sang làn hỗn hợp, ô tô này va chạm mạnh với xe máy chở 2 người. Cú va chạm khiến hai người đi xe máy ngã xuống đường.

Rất may, phương tiện đi phía sau đã kịp thời phanh lại, tránh xảy ra tai nạn liên hoàn.

Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô không dừng lại kiểm tra tình trạng nạn nhân mà tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Hiện Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành xác minh, truy xét phương tiện liên quan để xử lý.