Ngày 16/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ tai nạn trên đường Hồ Sen khiến một phụ nữ bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, khoảng 1h03 ngày 15/3, trước số nhà 209 đường Hồ Sen (phường Lê Chân), ô tô biển số 15K-279.82 va chạm với bà H.N.T (SN 1966, trú phường Lê Chân) khi bà đang đứng trên vỉa hè.

Cú va chạm khiến bà H.N.T bị thương, được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế ô tô rời khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT phối hợp Công an phường Lê Chân triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy tìm phương tiện liên quan. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định ô tô biển số 15K-279.82 có liên quan đến vụ việc.

Cơ quan công an đồng thời làm rõ người điều khiển phương tiện là N.X.T (SN 1978, trú phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng). Tại cơ quan công an, người này thừa nhận đã trực tiếp điều khiển chiếc xe trên vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Hiện Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.