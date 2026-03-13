Quốc lộ 6 là tuyến đường nối TP Hà Nội với các tỉnh miền núi Tây Bắc, riêng đoạn qua tỉnh Sơn La dài 215 km.

Thời gian qua, trên tuyến đã xảy ra một số vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, nhất là tại các khúc cua nguy hiểm ở Km155 và Km165 (đều thuộc địa bàn xã Lóng Luông, Sơn La).

Khúc cua tại Km165 tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT khi có sương mù, đường trơn trượt. Ảnh: Đình Hiếu

Điển hình là vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2h ngày 21/8/2025 tại Km165+100 (bản Lóng Luông, xã Lóng Luông), khiến 2 người tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô khách mang biển kiểm soát 26B-004.XX, di chuyển theo hướng Hà Nội – Sơn La. Khi đến vị trí trên, xe va chạm với xe máy BKS 26G1-284.XX đang đi theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người trên xe máy tử vong tại chỗ; 2 phương tiện bị hư hỏng.

Hiện trường vụ TNGT tại Km165+280. Ảnh: VOV

Hay như vụ tai nạn xảy ra tại Km165+280 (đoạn cua chữ S, bản Co Tang, xã Lóng Luông) vào khoảng 15h ngày 27/6/2025. Thời điểm này, ô tô tải BKS 89C-237.XX lưu thông theo hướng Sơn La – Hà Nội. Khi đến vị trí trên, xe bất ngờ mất lái, đâm vào người bán hàng bên đường.

Hậu quả, người bán hàng tử vong tại chỗ, ô tô tải bị hư hỏng nặng.

Đại diện Công an tỉnh Sơn La cho biết, tính từ tháng 6/2025 đến nay, trên tuyến đã xảy ra 3 vụ TNGT làm 2 người tử vong. Nguyên nhân chủ yếu được xác định do ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, đặc biệt là tình trạng người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường, phần đường...

Bên cạnh đó, khu vực này thường xuyên có thời tiết xấu, sương mù dày đặc làm hạn chế tầm nhìn.

Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã chủ động đặt biển cảnh báo điện tử tại các khúc cua nguy hiểm. Ảnh: Đình Hiếu

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra, giải quyết các vụ TNGT trên tuyến, lực lượng CSGT ghi nhận nhiều tài xế phản ánh khi điều khiển phương tiện qua các khúc cua này xuất hiện hiện tượng “vặn vỏ đỗ”; khi xe vào cua bên phải thì bị văng, rê sang trái dẫn đến mất lái.

Để giải quyết tình hình trước mắt, Phòng CSGT đã chủ động đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La lắp đặt bảng điện tử cảnh báo, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về tốc độ và bố trí các tổ công tác phân luồng, cảnh báo phương tiện trong những ngày có sương mù. Đến nay, số vụ TNGT nghiêm trọng đã giảm.

Các chuyên gia sử dụng thiết bị đo gia tốc ba phương để đo các thông số kỹ thuật tại khúc cua Km155 và Km165. Ảnh: Đình Hiếu

Đặc biệt, ngày 10/3 vừa qua, Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, đã trực tiếp tham gia cùng đoàn khảo sát của Cục CSGT (Bộ Công an), Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) cùng các chuyên gia để đo đạc các thông số kỹ thuật của tuyến đường và phương tiện nhằm xóa bỏ điểm đen TNGT này.

Trong buổi khảo sát, các chuyên gia và kỹ thuật viên đã lắp đặt các cảm biến đo gia tốc ba phương tại nhiều vị trí khác nhau của phương tiện, gồm khu vực trọng tâm của xe (trên và dưới sàn), cầu sau và cầu trước.

Kết quả thực nghiệm sẽ được sử dụng để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn giải pháp tăng cường an toàn giao thông, quy định tốc độ lưu thông phù hợp hoặc tổ chức lại giao thông nhằm bảo đảm an toàn.