Sáng 9/8, Công an xã Nam Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) phối hợp các đơn vị liên quan bàn giao đối tượng Võ Sỹ Nghĩa (46 tuổi, quê Hà Tĩnh) cho Công an TP Đồng Nai để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Nghi phạm Võ Sỹ Nghĩa thời điểm bị lực lượng chức năng khống chế. Ảnh: Ngọc Thạch

Trước đó, ngày 8/8, Công an xã Nam Ninh Hòa nhận thông báo từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa về việc nghi phạm Võ Văn Nghĩa đang trên đường bỏ trốn sau khi liên quan đến một vụ trọng án tại TP Đồng Nai.

Thời điểm này, lực lượng chức năng nhận được thông tin Nghĩa đang điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 15A-143.94 (hoặc 16A-143.94), lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Nam - Bắc. Nhiều khả năng nghi phạm sẽ đi qua Khánh Hòa để tiếp tục di chuyển ra các tỉnh phía Bắc.

Tiếp nhận thông tin, nhiều cảnh sát được huy động, chia thành các tổ công tác rà soát, truy tìm nghi phạm.

Đến tối cùng ngày, khi Võ Sỹ Nghĩa điều khiển ô tô đến gần trạm thu phí Ninh Lộc, xã Nam Ninh Hòa, lực lượng công an đã áp sát, khống chế.