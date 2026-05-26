Sáng 26/5, Công an TPHCM tổ chức họp báo, thông tin về diễn biến điều tra vụ 2 người nước ngoài nổ súng làm 1 người tử vong và 1 nạn nhân bị thương, tại đường Trương Định, phường Bến Thành.

Buổi họp báo do Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM, chủ trì, cùng với sự tham gia của Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM; lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (C02), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Công an tỉnh Tây Ninh.

Đối tượng Tafia Steve tại trụ sở Công an TPHCM. Ảnh: CACC

Thượng tá Nguyễn Thành Hưng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, thông tin, sau chưa đầy 24 giờ truy xét, Công an TPHCM và lực lượng phối hợp đã xác định 2 nghi phạm là Vaa Vaa (SN 1999; quốc tịch Samoa; đối tượng trực tiếp sử dụng súng gây án) và Tafia Steve (SN 2003; quốc tịch Samoa; đồng phạm); đồng thời, làm rõ được lộ trình di chuyển đến điểm gây án và hướng tẩu thoát của các đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, hai đối tượng người Samoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Các đối tượng thừa nhận thực hiện vụ ám sát này theo sự chỉ đạo trực tiếp từ một đối tượng ở nước ngoài. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 14/5, cả hai đã dành nhiều ngày bám đuôi, mật phục để chờ thời cơ ra tay.

Sau khi gây án, hai đối tượng này quay về một chung cư tại phường Long Bình, TPHCM rồi tiếp tục đón taxi về khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng, Tây Ninh, xuống xe tại đây.

Đối tượng Vaa Vaa tại trụ sở Công an TPHCM. Ảnh: Công an cung cấp

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM xác định tài xế Nguyễn Trọng Nghĩa (hành nghề chở khách tuyến TPHCM - Tây Ninh) cùng 7 người Việt Nam khác dù biết các đối tượng vừa gây ra tội ác nhưng không tố giác, trái lại còn có hành vi hỗ trợ, che giấu và giúp đỡ các đối tượng trên đường trốn chạy sang Campuchia.

Nghi phạm Vaa Vaa và Tafia Steve đang bị điều tra tội Giết người. Liên quan vụ án, Nguyễn Trọng Nghĩa, 25 tuổi, cùng 7 người khác bị bắt để điều tra hành vi tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép và không tố giác tội phạm.