XEM CLIP:

Gần 3 năm qua, từ thời điểm xảy ra bão Yagi, cứ vào mùa mưa, người dân xóm Bãi Khoai lại sống trong cảnh thấp thỏm. Phía sau nhà của 7 hộ dân là quả đồi cao hàng chục mét xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún lớn nằm rải rác ở các vị trí từ vị trí đỉnh đồi cho đến phía dưới chân đồi, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao.

Theo các hộ dân ở đây, đã có các đoàn kiểm tra từ tỉnh Hoà Bình (cũ) và tỉnh Phú Thọ hiện nay về kiểm tra hiện trạng của quả đồi.

7 hộ dân tại xóm Bãi Khoai nằm dưới chân đồi nguy cơ sạt lở cao. Ảnh: Đức Hoàng

"Nếu quả đồi xảy ra sạt lở, những căn nhà dưới chân đồi sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Đồng thời tuyến tỉnh lộ 12B đi trung tâm huyện Kim Bôi (cũ) sẽ bị chia cắt", một người dân chia sẻ.

Mặc dù đã bước sang năm thứ 3, cỏ, cây dại đã mọc phủ kín các vết nứt, sụt nhưng trưởng xóm Bãi Khoai Hà Quang Tùng vẫn "thuộc lòng" từng vị trí nguy hiểm trên sườn đồi.

Một vị trí trên đồi bị sụt với khoảng cách hơn 30cm. Ảnh: Đức Hoàng

Anh Tùng cho biết, thời điểm tháng 9/2024, khi phát hiện hàng loạt các vết nứt lớn trên đồi, anh báo chính quyền xã. Sau đó, UBND xã ban hành quyết định di dời khẩn cấp đối với 7 hộ dân trong vùng nguy hiểm.

7 hộ dân ở đây sau đó di chuyển đến nơi an toàn. Nhưng mưa bão qua đi, người dân không biết ở đâu lại phải quay về nhà cũ để ở.

Căn nhà cũ 2 gian của bà Nguyễn Thị Điệp với hàng loạt vết nứt gãy, có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Ảnh: Đức Hoàng

Chỉ tay về căn nhà 2 gian gần phía đỉnh đồi, trưởng xóm Bãi Khoai cho biết, gia đình bà Nguyễn Thị Điệp đã phải bỏ ngôi nhà cũ, di chuyển ra vị trí mới để sinh sống.

Tại căn nhà cũ của bà Điệp, sân nhà hoàn toàn biến dạng, đứt gãy, ngôi nhà 2 gian cũ có thể bị đổ sụp xuống bất cứ lúc nào.

"Không phải hộ dân nào cũng có điều kiện và có khu đất mới để di cư. Tôi mong chính quyền sớm có giải pháp để giúp bà con, họ không thể đi ở nhờ mãi được", anh Tùng chia sẻ.

Trưởng xóm Bãi Khoai nhớ từng vị trí nứt toác mặc dù cỏ dại đã phủ kín. Ảnh: Đức Hoàng

Mưa lớn là bỏ chạy

Mỗi trận mưa kéo dài là một lần các hộ nháo nhác tìm nơi trú tạm. Người bế con nhỏ sang nhà người thân, người gọi taxi đưa trẻ em đi sơ tán giữa đêm rồi chờ trời tạnh mới dám quay về.

Anh Nguyễn Văn Dựng (32 tuổi) cho biết, gia đình 5 người của anh gần như không có đêm nào yên giấc khi trời mưa lớn. Trong đó, một căn nhà 2 gian của anh hiện đã bỏ không do sợ bị sụp đổ khi phía sau căn nhà này lượng lớn đất đá đã sạt vào tường nhà cao gần 1m, chắn cửa lối đi.

“Nhà vẫn ở đây nhưng cứ mưa xuống là phải đi. Mưa suốt đêm thì cả nhà thức trắng, không ai dám ngủ”, anh Dựng nói.

Đất đá sạt trượt vào căn nhà 2 gian chắn lối đi phía sau của gia đình anh Dựng. Ảnh: Đức Hoàng

Tại đây, không chỉ người lớn, các trẻ nhỏ luôn trong cảnh bất an, phải sơ tán "theo lệnh" của người lớn. Là hàng xóm liền kề nhà anh Dựng, bà Đinh Thị Nhàn cho biết mỗi khi trời đổ mưa, kể cả vào ban đêm, bà đều đưa 4 cháu nhỏ sang nhà ngoại sơ tán.

“Người lớn còn có thể chạy chứ các cháu làm sao chạy được, tôi không dám để các cháu ngủ ở nhà. Chỉ khi nào mưa dứt hẳn mới đưa về”, bà Nhàn giãi bày.

Chính quyền nói gì?

Trao đổi với PV, ông Đinh Duy Chuyên, Chủ tịch UBND xã Dũng Tiến cho biết, đối với 7 hộ dân tại xóm Bãi Khoai, xã đang phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu phương án hạ tải taluy, đồng thời lập quy hoạch tái định cư tập trung từ nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia.

"Một số hộ sẽ được bố trí tái định cư tập trung, số khác chúng tôi dự kiến sẽ xen ghép tại chỗ sau khi xử lý an toàn taluy", ông Chuyên cho hay.

Tuy nhiên, khi được hỏi về thời gian triển khai cụ thể, lãnh đạo xã Dũng Tiến cho biết vẫn phải chờ kế hoạch và nguồn kinh phí.

“Trước mắt, địa phương vẫn duy trì phương án di dời khẩn cấp khi có mưa lớn hoặc nguy cơ sạt lở”, ông Chuyên thông tin.

Chưa có mốc thời gian cụ thể để đảm bảo an toàn cho 7 hộ dân với 36 nhân khẩu tại xóm Bãi Khoai. Ảnh: Đức Hoàng

Ngày 7/5, ông Nguyễn Huy Nhuận, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ cho biết, Sở đã nắm được tình hình sạt lở tại vị trí trên.

"Việc xử lý tình trạng sạt trượt tại xóm Bãi Khoai hoàn toàn thuộc thẩm quyền của UBND xã, vấn đề này liên quan trực tiếp đến các hộ gia đình tại đây", ông Nhuận khẳng định.

Ông Nhuận cho rằng, sở đã có văn bản hướng dẫn, kiểm tra và chỉ đạo xuống cơ sở, đây là thẩm quyền của cấp xã.