Theo thông tin từ Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Lào Cai), vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 2h15 cùng ngày tại Km120+900 quốc lộ 4D.

Khối đất đá lớn từ taluy dương đổ xuống, chắn ngang mặt đường khiến giao thông qua quốc lộ 4D bị gián đoạn.

Khối lượng lớn đất đá sạt xuống quốc lộ 4D. Ảnh: Xuân Hà

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng CSGT và Công an xã Tả Phìn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành kiểm tra, tổ chức cảnh giới và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông.

Đơn vị thi công huy động người và máy móc tới phá dỡ, thu dọn đất đá tại điểm sạt lở. Ảnh: Xuân Hà

Trong sáng nay, lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị duy tu đường bộ căng dây, đặt biển báo nguy hiểm và lập chốt chặn từ xa. Đồng thời, các máy móc, thiết bị được huy động để phá dỡ khối đá lớn, thu dọn đất đá trên mặt đường.

Các phương tiện từ phường Lào Cai đi Sa Pa theo quốc lộ 4D được hướng dẫn chuyển sang lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 155.

Đến khoảng 9h, vị trí sạt lở đã được xử lý, tuyến quốc lộ 4D cơ bản thông xe trở lại. Tuy nhiên, do taluy dương tại khu vực này còn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt nên việc lưu thông qua đây vẫn được kiểm soát chặt chẽ.

Lực lượng chức năng tiếp tục túc trực tại hiện trường để điều tiết giao thông và kịp thời xử lý nếu có tình huống sạt lở phát sinh.