Theo ghi nhận, từ bên ngoài, bằng mắt thường cũng có thể thấy tòa nhà lộ rõ dấu hiệu xuống cấp với các mảng tường bạc màu, bong tróc, nứt vỡ dày đặc. Một số vị trí còn trơ cả phần thép bên trong đã hoen gỉ.

Chung cư Bạch Long nằm trên đường Lê Thánh Tông nhìn từ xa đã thấy xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Phạm Công

Tầng 1 của chung cư hiện vẫn được tận dụng để kinh doanh, buôn bán, tạo nên vẻ nhộn nhịp nhất định. Tuy nhiên, từ tầng 2 trở lên, khung cảnh hoàn toàn trái ngược khi sự xuống cấp hiện hữu rõ ràng qua từng chi tiết. Phía sau chung cư là một không gian nhếch nhác, bẩn thỉu với đồ đạc bị vứt ngổn ngang, trông chẳng khác nào một bãi rác tự phát.

Từ tầng 2 trở lên nhìn như nhà hoang khi đã nứt, vỡ nhiều khu vực. Ảnh: Phạm Công

Trên nóc tòa nhà, cỏ dại mọc um tùm, xen lẫn là đủ loại vật dụng cũ kỹ bị bỏ lại lâu ngày. Các “chuồng cọp” do người dân tự ý cơi nới cũng mọc lên san sát, làm gia tăng thêm nguy cơ mất an toàn kết cấu công trình.

Bên trong chung cư và các căn hộ, nhiều mảng vữa trần và tường đã rơi rụng từ lâu, để lộ phần gạch bên trong.

Cảnh nhếch nhác, ngổn ngang đồ đạc, trên nóc chung cư mọc đầy cỏ dại. Ảnh: Phạm Công

Sống tại đây suốt nhiều thập kỷ, bà Nguyễn Thị Huệ (70 tuổi, phường Hồng Gai) cho biết gia đình bà đã gắn bó với căn hộ rộng khoảng 30m² qua ba thế hệ. Dù diện tích chật hẹp, điều khiến gia đình bà lo lắng nhất không phải là không gian sống mà chính là sự an toàn.

“Trần nhà bong tróc liên tục, có hôm vữa rơi xuống rất nguy hiểm. Gia đình tôi phải thường xuyên dọn dẹp, nhưng không xuể,” bà Huệ chia sẻ.

Bà Huệ đang cùng gia đình dọn dẹp lại mảng vữa rơi từ trần nhà xuống. Ảnh: Phạm Công

Để đối phó với tình trạng này, gia đình bà đã phải tự “vá” bằng cách đóng trần nhựa phía dưới. Theo bà, việc trát lại bằng xi măng không còn hiệu quả do kết cấu trần đã mục nát từ lâu.

Tại nhiều khu vực bên trong chung cư đã bị vỡ lộ rõ khung thép. Ảnh: Phạm Công

Liên quan đến vấn đề này, đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng phường Hồng Gai cho biết, chung cư Bạch Long do Ban quản lý nhà ở tỉnh Quảng Ninh xây dựng năm 1982 và giao cho Công ty than Hồng Gai năm 1989. Sau đó, Công ty than Hòn Gai bàn giao phân phối, bán, thanh lý cho các cư dân thuộc ngành than, quản lý, sử dụng và cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Người dân tại chung cư tự lắp bóng đèn chiếu sáng cầu thang bộ. Ảnh: Phạm Công

Hiện nay, tòa chung cư Bạch Long có 40 căn hộ, trong đó 18 hộ dân đang sinh sống.

Cũng theo đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng phường Hồng Gai, chung cư Bạch Long theo danh mục tại quyết định số 4500/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021 và ngoài năm 2021.

TP Hạ Long (cũ) có khu chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng lại gồm một đơn nguyên nằm trong dự án khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại và nhà ở kết hợp khu mua sắm.

Cảnh hoang tàn trên nóc của chung cư. Ảnh: Phạm Công

Đến nay, chung cư Bạch Long được đánh giá cấp độ D, đã hư hỏng nặng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn. Vào mùa mưa bão, UBND phường Hồng Gai ra thông báo yêu cầu các hộ dân thực hiện di dời đến chung cư Myway để đảm bảo an toàn.

Hiện nay, chung cư Bạch Long đã được phê duyệt là dự án “Vườn hoa, cây xanh, bãi đỗ xe tại quỹ đất của chung cư”. Dự án được giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 và đề xuất chuyển về UBND phường Hồng Gai để quản lý theo quy định.