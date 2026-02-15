Hà Nội sắp bán căn hộ chung cư giá dự kiến 29 triệu/m2

CTCP Đầu tư phát triển Ngôi sao Châu Á vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng TP Hà Nội về việc công bố thông tin Khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên.

Khu nhà xã hội có tổng diện tích hơn 4.900m2, gồm tòa chung cư cao 21 tầng và hai hầm. Dự án có 459 căn hộ, tương ứng hơn 23.300m2 diện tích sàn, trong đó 70% diện tích sàn để bán, 20% cho thuê, còn lại cho thuê mua.

Giá bán dự kiến 29 triệu/m2 (chưa gồm thuế, phí và kinh phí bảo trì). Giá thuê căn hộ tạm tính 430.000 đồng/m2. Chủ đầu tư cho biết, thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ từ 1-15/5. Dự án có thể hoàn thành trong quý IV/2027.

Hà Nội sắp bán căn hộ chung cư 40m2 giá 988 triệu đồng

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin dự án nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu 1, xã Ngọc Hồi. Chủ đầu tư là CTCP Cơ khí và Xây lắp số 7.

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 3.300m2, gồm một tòa chung cư cao 15 tầng và 1 tầng hầm, tổng cộng 196 căn hộ. Trong đó có 160 căn nhà ở xã hội, gồm 109 căn để bán, 17 căn thuê mua và 34 căn cho thuê.

Theo thông tin công bố, giá bán dự kiến khoảng 24,7 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì). Với các căn hộ diện tích từ 40-59m2, tổng giá trị mỗi căn dao động từ khoảng 988 triệu đồng đến hơn 1,4 tỷ đồng.

Đối với hình thức thuê mua, mức giá tạm tính khoảng 300.000 đồng/m2/tháng (đã bao gồm lãi vay của người mua). Như vậy, tiền thuê mỗi dao động khoảng 12–17,7 triệu đồng/tháng và sau 5 năm người thuê có thể mua lại căn hộ theo quy định.

Hà Nội mở bán căn hộ nhà ở xã hội 70m2 giá hơn 1,38 tỷ đồng

Theo thông tin Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố, dự án nhà ở xã hội tại khu nhà ở đô thị Kim Hoa (tên cũ là khu nhà ở cho người thu nhập thấp phục vụ Khu công nghiệp Kim Hoa – Phúc Thắng) do Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Thân Hà làm chủ đầu tư. Dự án được xây dựng trên khu đất rộng hơn 93.100m2, quy mô 720 căn hộ, trong đó có 648 căn để bán và 72 căn cho thuê mua.

Biểu đồ: Hồng Khanh

Ở đợt mở bán đầu tiên, chủ đầu tư đưa ra thị trường 240 căn hộ tại tòa CT2. Đơn giá khoảng 19,8 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì), thấp hơn mức giá bán tạm tính khoảng 21,2 triệu đồng/m2 mà chủ đầu tư gửi Sở Xây dựng Hà Nội hồi tháng 4/2025.

Với mức giá này, căn hộ nhỏ nhất diện tích 62,8m2 có giá hơn 1,24 tỷ đồng, trong khi căn lớn nhất 69,8m2 có giá trên 1,38 tỷ đồng.

Kết đắng khi đặt cọc mua lại căn hộ 13 tỷ đồng đang xây ở Hà Nội

Theo nội dung vụ việc, qua tham khảo thông tin thị trường, ông H. có nhu cầu mua một căn hộ chung cư do vợ chồng ông C. (cùng ngụ TP Hà Nội) đứng tên trên hợp đồng mua bán tại một dự án ở TP Hà Nội. Căn hộ này được vợ chồng ông C. mua trực tiếp từ chủ đầu tư theo hợp đồng mua bán ký vào tháng 10/2020.

Tháng 8/2022, ông H. và vợ chồng ông C. ký hợp đồng đặt cọc nhằm tiến tới việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán căn hộ nói trên. Tổng giá trị chuyển nhượng căn hộ được các bên thống nhất là 12,7 tỷ đồng. Ông H. đã giao cho vợ chồng ông C. số tiền đặt cọc 500 triệu đồng.

Tại thời điểm ký hợp đồng đặt cọc, vợ chồng ông C. đã thanh toán 95% giá trị căn hộ cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, căn hộ vẫn chưa được bàn giao, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) và đang được thế chấp tại ngân hàng để bảo đảm cho khoản vay.

Đất đấu giá ven Hà Nội bất ngờ tăng vọt hơn 160 triệu/m2, chuyên gia cảnh báo

Phiên đấu giá đất tại xã Tây Phương (huyện Thạch Thất cũ), Hà Nội ngày 8/2 gây chú ý với lô đất được trả giá lên tới 164,4 triệu đồng/m2, gấp gần 9 lần mức khởi điểm.

Đây là phiên đấu giá đầu tiên của xã Tây Phương kể từ khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp từ tháng 7/2025, do UBND xã phối hợp cùng Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia tổ chức.

Khách hàng tham gia bỏ phiếu đấu giá đất tại xã Tây Phương ngày 8/2. Ảnh: Cổng thông tin xã Tây Phương

Trong buổi sáng, 22 thửa đất tại thôn Bình Xá được đấu giá thành công. Các lô có diện tích từ 69,2–117,1m2, giá khởi điểm chỉ 11,8–18,5 triệu đồng/m2.

Lô trúng cao nhất đạt 164,5 triệu đồng/m2, gấp gần 9 lần giá khởi điểm. Lô thấp nhất cũng là 63,8 triệu đồng/m2, cao hơn 5,4 lần mức ban đầu.

Cùng ngày, 20 thửa đất tại khu Mả Cố và 2 thửa ở khu Đồng Ngà tiếp tục được đưa ra đấu giá. Diện tích mỗi lô dao động 68,5–150m2, giá khởi điểm từ 10,8–50,8 triệu đồng/m2.

Toàn bộ số đất này đều có chủ sau phiên đấu giá. Lô cao nhất đạt 96,8 triệu đồng/m2, chênh gần 9 lần giá khởi điểm; lô thấp nhất 62,8 triệu đồng/m2, cao hơn 5,8 lần.