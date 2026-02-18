Loạt dự án chuẩn bị ra hàng đổ bộ nguồn cung

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 60 với mục tiêu hoàn thành 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026-2030.

Theo rà soát của Sở Xây dựng, Hà Nội dự kiến triển khai 148 dự án trên quỹ đất khoảng 568ha, cung cấp hơn 135.000 căn hộ. Song song đó, thành phố tiếp tục phối hợp với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang, với tổng nhu cầu khoảng 62.800 căn để bổ sung quỹ nhà ở xã hội của Thành phố, đảm bảo đáp ứng chỉ tiêu được giao.

Lũy kế đến năm 2035, Thủ đô đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 500.000 căn nhà ở xã hội.

Theo nghị quyết phân bổ chỉ tiêu của Chính phủ, Hà Nội cần xây dựng khoảng 84.000 căn từ nay đến năm 2030 - mức cao thứ ba cả nước, sau TPHCM và Bắc Ninh.

Để hiện thực hóa kế hoạch này, thành phố đang nghiên cứu, đề xuất cơ chế đặc thù trong Luật Thủ đô (sửa đổi), theo hướng trao thêm quyền chủ động cho chủ đầu tư về cơ cấu diện tích căn hộ, suất đầu tư và tiêu chuẩn kỹ thuật, thậm chí cho phép áp dụng một số chuẩn của nhà ở thương mại. Nhà ở xã hội cho thuê cũng được định hướng phát triển theo mô hình đa mục tiêu.

Biểu đồ: Hồng Khanh

Ghi nhận ngay từ đầu năm nay, nhiều dự án nhà ở xã hội trên địa bàn Hà Nội đã mở bán hoặc thông báo tiếp nhận hồ sơ. Cụ thể, dự án CT2 thuộc khu nhà ở đô thị Kim Hoa (xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh cũ) đang tiếp nhận đăng ký mua 240 căn hộ, giá khoảng 19,8 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa phí bảo trì).

Trong quý I/2026, dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị mới Hạ Đình (phường Thanh Liệt) dự kiến tiếp nhận hồ sơ mua căn hộ. Theo thông tin công bố của Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán tạm tính các căn hộ tại dự án nhà ở xã hội này khoảng 25 triệu/m2. Với đơn giá trên, căn hộ diện tích 70m2 tại dự án có giá khoảng 1,75 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư phát triển Ngôi sao Châu Á cũng vừa công bố thông tin khu nhà ở xã hội Tân Lập tại xã Ô Diên. Dự kiến từ ngày 1–15/5, chủ đầu tư nhận hồ sơ mua nhà với giá khoảng 29 triệu đồng/m2 (chưa gồm thuế, phí và kinh phí bảo trì). Giá thuê căn hộ tạm tính 430.000 đồng/m2/tháng.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội đã công bố dự án nhà ở xã hội tại khu đất ký hiệu 1, xã Ngọc Hồi, do CTCP Cơ khí và Xây lắp số 7 làm chủ đầu tư. Giá bán dự kiến khoảng 24,7 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT). Với diện tích 40-59m2, mỗi căn có giá từ khoảng 988 triệu đồng đến hơn 1,4 tỷ đồng.

Cả nước tăng tốc, mục tiêu 1 triệu căn có thể về đích sớm

Theo kế hoạch Chính phủ giao, đến năm 2030, ngành xây dựng phải hoàn thành khoảng 1 triệu căn nhà ở xã hội. Ông Nguyễn Trí Đức, Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng, cho biết, mục tiêu này có thể đạt sớm hơn dự kiến.

Cơ sở để vượt kế hoạch là tiến độ triển khai tăng tốc rõ rệt trong hai năm gần đây, trong khi nguồn cung đã được “gối đầu” từ hàng trăm dự án đang triển khai. Riêng năm 2025, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 100.000 căn nhưng thực tế đã vượt mốc 102.700 căn, mức cao nhất kể từ khi đề án được triển khai.

Lũy kế đến hết tháng 12/2025, cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 657.000 căn. Trong đó, gần 170.000 căn đã hoàn thành, hơn 134.000 căn đang thi công và trên 354.000 căn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, tương đương khoảng 62% chỉ tiêu toàn đề án.

Đồ hoạ: Hồng Khanh

Để bảo đảm nguồn cung nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho rằng cần tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Với Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đôn đốc địa phương và doanh nghiệp, bảo đảm tiến mục tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 trở đi.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục rà soát nhu cầu, phối hợp với các địa phương để thực hiện giao chủ đầu tư, khởi công các dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang, nhà ở xã hội thuộc phạm vi quản lý, nhất là tại các địa phương có nhu cầu lớn.

Về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ thúc đẩy giải ngân gói tín dụng 145.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, đẩy mạnh giải ngân cho người trẻ dưới 35 tuổi.

“Với các địa phương cần thực hiện nghiêm quy định dành quỹ đất trong khu công nghiệp và 20% đất ở tại các dự án thương mại để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Đặc biệt, các dự án nhà ở xã hội sẽ được đưa vào nhóm “luồng xanh”, “luồng ưu tiên”, triển khai song song các thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, nhằm cắt giảm tối thiểu 50% thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính so với hiện nay.