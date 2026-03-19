Theo nhiều nguồn tin từ thị trường Bắc Mỹ, hãng xe Nhật Bản đang âm thầm chuẩn bị một biến thể hoàn toàn mới của dòng Tundra, đủ sức tạo áp lực trực tiếp lên đối thủ sừng sỏ như Ford F-150 Raptor.

Trong bối cảnh xe bán tải off-road ngày càng mang lại biên lợi nhuận cao, các đối thủ không ngừng mở rộng đội hình sản phẩm. RAM là ví dụ điển hình khi liên tục tung ra các phiên bản RAM 1500 thiên về địa hình như BackCountry, Warlock, Rebel, RHO hay thậm chí là TRX.

Toyota Tundra TRD Pro đã là phiên bản off-road duy nhất của hãng xe Nhật Bản. Ảnh: Toyota

Ngược lại, danh mục của Toyota tỏ ra khá dè dặt. Mẫu xe bán tải Tundra có nhiều cấu hình cao cấp, nhưng chỉ thực sự nổi bật ở off-road với một phiên bản TRD Pro duy nhất. Nhưng tới đây, điều này có thể sớm thay đổi.

Theo tiết lộ từ trang The Drive, Toyota đang phát triển một biến thể mới có tên gọi tạm thời là TRD Hammer, phiên bản này được định vị cao hơn TRD Pro, hướng thẳng tới nhóm khách hàng mê off-road "hạng nặng".

Mẫu bán tải hiệu suất cao sắp ra mắt của Toyota trông sẽ rất "ngầu" vì được trang bị bộ lốp địa hình cỡ lớn lên tới 37 inch, đi kèm các vòm bánh xe mở rộng, cản trước/sau thiết kế riêng và hệ thống treo hành trình dài. Những trang bị này vốn là "đặc sản" của các mẫu bán tải hiệu suất cao đến từ các thương hiệu xe Mỹ.

Mẫu xe Toyota Tundra Racing Hybrid tham dự giải đua địa hình khắc nghiệt Mint 400 có thể sẽ có tên gọi là TRD Hummer. Ảnh: Toyota

Dấu hiệu đáng chú ý hơn nằm ở hoạt động đua xe. Gần đây, đội ngũ nghiên cứu và phát triển của Toyota đã mang một nguyên mẫu Tundra Racing Hybrid tham dự giải đua địa hình khắc nghiệt Mint 400.

Khác với thông lệ thường thấy, Toyota gần như không truyền thông rầm rộ về sự kiện này. Sự im lặng bất thường đó làm dấy lên nghi vấn rằng hãng đang thử nghiệm công nghệ cho một mẫu bán tải thương mại hoàn toàn mới, nhắm thẳng vào phân khúc bán tải địa hình cao cấp.

Theo nguồn tin nội bộ, TRD Hammer sẽ không đối đầu trực diện với những "quái vật" như Ford F-150 Raptor R hay RAM 1500 TRX, nhưng đủ sức cạnh tranh với các phiên bản thấp hơn như RHO của RAM hay Raptor tiêu chuẩn của Ford.

Về sức mạnh, điểm mấu chốt nằm ở hệ truyền động hybrid. Hiện tại, Toyota Tundra sử dụng hệ thống i-Force Max gồm động cơ V6 tăng áp kép 3.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 437 mã lực và mô-men xoắn 790 Nm.

Đây là con số ấn tượng với một mẫu bán tải Nhật Bản, song vẫn kém hơn động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0L tăng áp kép trên RAM 1500 RHO (540 mã lực) và chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với Ford F-150 Raptor (450 mã lực).

Nếu Toyota tinh chỉnh, nâng cấp hệ hybrid này để gia tăng công suất và độ bền khi off-road nặng, TRD Hammer hoàn toàn có thể trở thành "quân bài chiến lược" giúp hãng xe Nhật phá thế độc quyền của các thương hiệu Mỹ trong phân khúc bán tải địa hình hiệu suất cao - nơi mà uy tín, độ bền và khả năng chinh phục địa hình luôn được đặt lên hàng đầu.

Theo The Drive

