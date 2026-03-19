Honda Việt Nam mới đây đã chính thức công bố loạt điều chỉnh về trang bị và giá bán đối với hai phiên bản G và L của Honda CR-V 2026 chạy thuần xăng, áp dụng từ ngày 19/3.

Động thái này không gây bất ngờ với giới chuyên môn, bởi chỉ hơn một tháng trước, bản Honda CR-V hybrid đã được nâng cấp và chuyển sang lắp ráp trong nước, tạo áp lực phải "làm mới" các bản xăng để tránh bị lép vế ngay trong nội bộ sản phẩm.

Honda CR-V bản xăng tập trung bổ sung trang bị tiện nghi an toàn.

Ở lần nâng cấp này, Honda chọn cách đi thẳng vào điểm yếu cố hữu của CR-V bản xăng tại Việt Nam, đó là trang bị an toàn và tiện nghi chưa tương xứng với giá bán. Kiểu dáng, kết cấu khung gầm và hệ truyền động được giữ nguyên, trong khi các nâng cấp tập trung vào những hạng mục người dùng quan tâm trực tiếp.

Cụ thể, phiên bản CR-V G tiêu chuẩn được điều chỉnh tăng giá 10 triệu đồng, lên mức 1,039 tỷ đồng. Đổi lại, xe được bổ sung màn hình giải trí trung tâm kích thước 9 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây, ghế lái có thêm chức năng nhớ vị trí. Về an toàn, xe có thêm hệ thống phanh tự động khẩn cấp sau va chạm, hệ thống hỗ trợ quan sát làn đường Camera Lanewatch, cảm biến lùi.

Trong khi đó, phiên bản CR-V L không thay đổi giá bán, vẫn giữ mức 1,099 tỷ đồng, nhưng được bổ sung cảm biến gạt mưa tự động, cảm biến phía trước và phanh tự động khẩn cấp sau va chạm. Trước đây, bản L chỉ có cảm biến lùi, khiến nhiều khách hàng tỏ ra băn khoăn khi so sánh với đối thủ rẻ hơn nhưng trang bị đầy đủ hơn.

Về cấu hình, cả hai phiên bản G và L của Honda CR-V 2026 chạy xăng vẫn duy trì bố cục 7 chỗ ngồi và sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L Turbo, cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm, kết hợp hộp số vô cấp CVT. Gói hỗ trợ lái Honda Sensing tiếp tục là trang bị tiêu chuẩn trên toàn bộ dải sản phẩm.

Nhìn tổng thể, việc bổ sung trang bị giúp bản G tiệm cận cấu hình của bản L trước đây, còn bản L được hoàn thiện những thiếu sót cơ bản về cảm biến.

Tuy nhiên, với mức giá vẫn thuộc nhóm cao nhất phân khúc xe SUV cỡ C, Honda CR-V vẫn sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ như Mazda CX-5 (749-999 triệu đồng), Ford Territory (822-935 triệu đồng), Mitsubishi Destinator (780-855 triệu đồng), Hyundai Tucson (769-899 triệu đồng) hay Kia Sportage (859 triệu-1,029 tỷ đồng). Đây đều những mẫu xe không chỉ rẻ hơn mà còn liên tục bổ sung thêm công nghệ để hút khách.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!