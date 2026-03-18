Mặc dù xe máy điện đang dần bùng nổ nhưng loại phương tiện này vẫn gặp rào cản lớn về thời gian sạc và giới hạn không gian lắp đặt. Tuy nhiên, ngành công nghiệp xe máy đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc cách mạng nếu công nghệ pin thể rắn làm mát bằng không khí được đưa vào ứng dụng thực tiễn.

Mới đây, hãng công nghệ pin Donut Lab (Phần Lan) đã phối hợp cùng nhà sản xuất Verge Motorcycles tiến hành thử nghiệm thực tế công nghệ pin thể rắn mới nhất trên mẫu xe máy điện Verge TS Pro vừa được ra mắt vào đầu tháng 1/2026.

Kết quả thu được vô cùng ấn tượng. Khối pin dung lượng 18 kWh có thể sạc từ mức 10% lên 70% chỉ trong hơn 9 phút và đạt 80% chỉ sau vỏn vẹn 12 phút cắm sạc.

Nguồn video: Donut Lab

Thử nghiệm được thực hiện tại một trạm sạc công cộng công suất cao. Tốc độ sạc tối đa ghi nhận vượt mốc 100kW. Theo tính toán, chỉ với 10 phút sạc, chiếc xe máy điện này đã có thể nạp đủ năng lượng để di chuyển quãng đường lên tới 299km. Donut Lab khẳng định, công nghệ thể rắn mới cho tốc độ sạc nhanh gấp 3 lần so với thế hệ pin cũ.

Dưới góc độ kỹ thuật, con số sạc 100kW có thể chưa "thấm vào đâu" nếu đem so sánh với các trạm sạc siêu nhanh cỡ 1.500kW được các thương hiệu Trung Quốc như BYD, Geely và Zeekr triển khai cho ô tô điện. Tuy nhiên, điểm mấu chốt tạo nên sự vĩ đại của công nghệ này nằm ở hệ thống tản nhiệt.

Để sạc cực nhanh mà không gây cháy nổ, ô tô điện bắt buộc phải dùng hệ thống làm mát bằng chất lỏng phức tạp và cồng kềnh. Ngược lại, khối pin thể rắn của Donut Lab được lắp trên Verge TS Pro chỉ sử dụng công nghệ làm mát bằng không khí. Đó là lý do tại sao tốc độ sạc không cao bằng.

Thế nhưng, việc loại bỏ được hệ thống tản nhiệt bằng dung dịch giúp giảm đáng kể trọng lượng và giải phóng không gian, vốn là yếu tố mang tính "sống còn" đối với thiết kế của xe máy.

Công nghệ pin thể rắn lám mát bằng không khí giải quyết được vấn đề về trọng lượng và không gian, yếu tố quan trọng của xe máy. Ảnh: Verge

Ông Ville Piippo, Giám đốc công nghệ của Donut Lab cho biết: "Đây là bài kiểm tra đầu tiên chúng tôi công bố rộng rãi, chứng minh hiệu suất và hoạt động của nhiều cell pin trong môi trường xe thực tế. Mật độ năng lượng cao từ công nghệ pin thể rắn cho phép chúng tôi thiết kế linh hoạt và tạo ra hiệu suất vượt trội ngay cả trong những ứng dụng khắt khe như xe máy điện, nơi không gian vô cùng hạn hẹp và sự tối giản của hệ thống là yếu tố then chốt".

Trong thời gian tới, khi phần mềm của nhà sản xuất Verge Motorcycles được tối ưu hóa hoàn toàn, tốc độ sạc dự kiến sẽ còn được rút ngắn hơn nữa. Với bước tiến này, rào cản lớn nhất của xe máy điện đang dần được xóa bỏ, biến việc sạc điện trở nên nhanh chóng và tiện lợi không kém gì việc đổ xăng truyền thống.