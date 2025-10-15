Xem Clip:

Ngày 15/10, Phòng An toàn Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam) cho biết, một sự cố nguy hiểm đã xảy ra tại đường ngang Km1692+305 (thuộc phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) khi gác chắn tàu không được đóng đúng quy định, buộc lái tàu phải phanh gấp.

Cảnh đoàn tàu SE22 đang di chuyển qua điểm giao cắt dân sinh nhưng gác chắn đường sắt không đóng. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, theo hình ảnh từ camera hành trình của đoàn tàu SE22, trong quá trình di chuyển hướng Nam - Bắc, khi đến khu vực đường ngang tự mở có gác chắn tại Km1692+305, tổ lái phát hiện barie bên đường vẫn đang mở, trong khi nhiều phương tiện lưu thông qua lại. Lái tàu lập tức kéo còi cảnh báo liên tục và thực hiện thao tác phanh khẩn cấp để dừng tàu từ xa, tránh va chạm với các phương tiện trên đường ngang.

Tuy nhiên, dù đã phanh gấp nhưng đoàn tàu vẫn không thể dừng ngay trước gác chắn mà tiếp tục trượt thêm một đoạn mới dừng hẳn. May mắn, thời điểm này các phương tiện đã kịp di chuyển khỏi khu vực giao cắt nên không xảy ra thiệt hại.

Đáng chú ý, ngày 3/10, cũng tại vị trí này, một đoàn tàu khác di chuyển hướng Bắc - Nam đã phải dừng khẩn cấp do gác chắn đường sắt không đóng.

Vị trí đường ngang tự mở có gác chắn tại Km1692+305, phường Tam Hiệp. Ảnh: Hoàng Anh

Đại diện Phòng An toàn Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn cho biết, đây là sự cố nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nếu lái tàu không kịp xử lý từ xa. Đặc biệt, khu vực này nằm ở đoạn đường cong, hạn chế tầm nhìn.

“Tàu chạy qua khu vực này với vận tốc 80km/h, lái tàu gần như không thể xử lý kịp. Cự ly hãm phanh khẩn của đoàn tàu phải ít nhất 800m mới có thể dừng hoàn toàn”, đại diện đơn vị thông tin.

Theo Công ty CP Đường sắt Sài Gòn, tại lối đi tự mở Km1692+305 (phường Tam Hiệp), công tác cảnh giới do người dân địa phương đảm nhiệm. Từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 5 lần đoàn tàu chạy qua nhưng gác chắn không được đóng hoặc đóng muộn. Mặc dù chưa gây hậu quả, nhưng tình trạng này lặp lại nhiều lần, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn.

Ông Lê Văn Quyết, Trưởng phòng Quản lý An toàn đường sắt 3 (Cục Đường sắt Việt Nam) cho biết đơn vị đã đề nghị UBND phường Tam Hiệp thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở người làm nhiệm vụ cảnh giới tại lối đi tự mở Km1692+305 để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

“Đây là khu vực có lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn, nhiều thời điểm xảy ra ùn ứ ngay trên đường ray, tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người dân nếu gác chắn không được đóng kịp thời”, ông Quyết nhấn mạnh.

Theo ông Quyết, địa phương cần có kế hoạch làm đường gom để rào và xóa bỏ lối đi tự mở này, thực hiện theo Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt.

Lực lượng chức năng đã đóng một lối đi tự mở giao cắt với đường sắt tại Km1692+600, phường Tam Hiệp. Ảnh: Hoàng Anh

Bà Lưu Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp, cho biết hồi tháng 3, địa phương đã phối hợp các đơn vị liên quan đóng một lối đi tự mở tại Km1692+600. Tuy nhiên, việc này khiến lượng phương tiện dồn sang lối đi tự mở tại Km1692+305 tăng gấp đôi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Địa phương đã kiến nghị ngành chức năng sớm đóng lối đi tự mở này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và các đoàn tàu qua lại. “Trước mắt, vẫn phải đảm bảo an toàn mặt đường, hướng dẫn người dân lưu thông qua lại an toàn”, bà Hằng nói.

Như VietNamNet đã đưa tin, ngày 2/3, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một đoàn tàu chạy qua lối đi tự mở tại Km1692+305 (phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa cũ) mà không có người trực hạ gác chắn cảnh báo. Điều đáng chú ý, là thời điểm tàu chạy qua hai bên đường ray dù có thanh chắn nhưng không được hạ xuống. Chứng kiến cảnh tượng nguy hiểm này, người dân dừng chờ tàu đã không khỏi lo lắng, ghi hình và chia sẻ lên mạng xã hội cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt.