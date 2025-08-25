Ngày 25/8, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa thông tin vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào khoảng 22h48 ngày 24/8.

Theo đó, tại đường ngang có người gác tại khu gian Long Khánh – Dầu Giây, tuyến đường sắt Hà Nội – TPHCM (xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai), trong khi nhân viên gác chắn là Đặng Thị Mai Lên và Hồ Thị Mến đang đóng chắn để đón, tiễn đoàn tàu SE12 chạy hướng Sài Gòn – Hà Nội thông qua đường ngang.

Khi 2 dàn chắn đã đóng kín hoàn toàn, nhân viên Hồ Thị Mến phát hiện một người điều khiển xe gắn máy BKS 60H6-046.xx chạy với tốc độ nhanh, không giảm tốc độ mà vẫn lao về phía đường ngang.

Nhân viên Hồ Thị Mến đã làm tín hiệu khẩn cấp để báo hiệu cho người điều khiển xe máy dừng lại trước dàn chắn.

Tuy nhiên, người điều khiển xe gắn máy không làm chủ được tốc độ, đâm trực diện vào dàn chắn số 2, hất tung dàn chắn vào đường ngang. Người điều khiển văng khỏi xe, nằm bất động dưới đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhân viên Hồ Thị Mến đã nhanh chóng phát tín hiệu khẩn cấp báo cho lái tàu dừng tàu SE12. Nhân viên Đặng Thị Mai Lên cùng những người tham gia giao thông khẩn trương dọn dẹp chướng ngại, đưa người bị nạn và phương tiện ra khỏi phạm vi đường ngang.

Sau đó, cả 2 nhân viên tiếp tục đón, tiễn tàu SE12 thông qua đường ngang an toàn. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Còn theo Công ty CP Đường sắt Sài Gòn, báo cáo ban đầu cho thấy cầu đường và đoàn tàu không bị ảnh hưởng, song dàn chắn số 2 hư hỏng nặng, xe máy biến dạng, hai người trên xe bị thương.

Trước đó, tối 22/8, trên đường sắt Bắc - Nam tại chắn Km1649+528 giao với đường Hùng Vương (phường Long Khánh, Đồng Nai) nhân viên đường sắt đóng chắn đường ngang để đón tàu SE4.

Một thanh niên chạy xe máy BKS 52F1-20xx tông thẳng vào rào chắn, khiến xe và phương tiện mắc kẹt trên đường sắt, đe dọa an toàn cho đoàn tàu đang đến gần.

Nhanh chóng sau đó, một nữ nhân viên gác chắn lập tức dùng đèn tín hiệu ra hiệu cảnh báo tàu, còn đồng nghiệp nhanh chóng lao tới kéo nạn nhân cùng xe máy ra khỏi đường ray, người này được cứu kịp thời.