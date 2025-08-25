Từ sáng sớm ngày 25/8, dưới cơn mưa nặng hạt ở Hà Nội, nhiều tổ công nhân của Công ty công viên cây xanh Hà Nội vẫn đang sửa, trồng lại số cây bị những người đi xem buổi tổng hợp luyện diễu binh lần 2 (ngày 24/8) giẫm nát.

Theo các công nhân đang làm việc tại đây, số cây bị giẫm nát kéo dài hàng trăm mét trên trục đường Văn Cao - Liễu Giai. Trong đó, đoạn bị hư hỏng nặng nhất là gần khu vực sân vận động Quần Ngựa.

Cũng theo những công nhân này, bình thường tổ của họ chỉ có 6-8 người làm việc nhưng vì phải nhanh chóng khắc phục, trồng lại cây nên đã được tăng cường thêm người từ các tổ khác sang.

Đối với những cây bị dập nát, hỏng, công nhân khắc phục bằng cách cắt bỏ lá và trồng lại. Còn với cây không thể khắc phục được thì sẽ trồng mới.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu công nhân cây xanh phải đi khắc phục tình trạng cây bị dập nát do người dân giẫm lên. Tại buổi tổng hợp luyện diễu binh lần 1 vào ngày 21/8, đã có những ô cây bị tình trạng này nhưng không nghiêm trọng như lần 2.

Tại khu vực đối diện số 9 Liễu Giai, nhiều cây hoa có thân cứng cũng bị gãy, nát hoàn toàn, các công nhân buộc phải cắt bỏ.

Các công nhân của Công ty công viên cây xanh Hà Nội mong người dân khi đi xem diễu binh thì chú ý không giẫm lên cây, bẻ hoa... và vứt rác đúng nơi quy định, để giữ vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.