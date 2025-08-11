Biển người lấp kín các tuyến đường Lê Quang Đạo, quảng trường Mỹ Đình và đường đua F1 chờ xem màn bắn pháo hoa sớm chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 10/8.

Các tuyến đường như Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Mễ Trì thời điểm 20h giao thông ùn tắc bởi dòng người đổ về sân vận động Mỹ Đình.

Ngay từ 19h, nhiều gia đình đã tụ tập ở các thảm cỏ để chờ xem pháo hoa.

Chị Vy Hồng Hạnh (ở đường Trường Chinh) tổ chức sinh nhật sớm cho con trai ngay ngoài bãi cỏ trong lúc chờ xem pháo hoa. "Hai ngày nữa mới đúng ngày sinh của cháu nhưng năm nay tôi chọn không gian ngoài trời cạnh sân vận động Mỹ Đình để cả nhà có thể vừa ngắm pháo hoa vừa ăn uống vui vẻ", chị chia sẻ.

22h25, bầu trời khu vực sân vận động Mỹ Đình bừng sáng bởi màn pháo hoa nhiều màu sắc.

Tổng cộng 300 pháo hoa tầm cao và 60 pháo hoa tầm thấp được bắn trong suốt 8 phút, tạo nên bức tranh ánh sáng sống động giữa bầu trời đêm.

Mọi vị trí từ trên cao xuống dưới thấp quanh sân Mỹ Đình đều được người dân tận dụng.

Khu vực sân Mỹ Đình ngập tràn không khí phấn khởi và tinh thần yêu nước. Vào ngày 2/9 tới, Hà Nội sẽ đồng loạt khai hỏa pháo hoa tại 5 địa điểm gồm: Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, sân vận động Mỹ Đình, hồ Tây với hình thức bắn pháo hoa truyền thống và pháo hoa nghệ thuật.

Sau khi màn trình diễn pháo hoa kết thúc, các nẻo đường quanh sân vận động Mỹ Đình tiếp tục trong cảnh kẹt cứng các phương tiện giao thông.