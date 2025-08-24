Cụm công nghiệp Hòa Long, do UBND TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) làm chủ đầu tư, được triển khai từ năm 2014 với tổng diện tích 15,9ha, vốn đầu tư hơn 157 tỷ đồng. Dự án chia làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 (8,5ha) đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; giai đoạn 2 (7,4ha) sẽ triển khai khi giai đoạn 1 được lấp đầy.

Việc xây dựng cụm công nghiệp là để di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm trên địa bàn về tập trung hoạt động sản xuất.

Tháng 4/2022, cụm công nghiệp này hoàn thành và được UBND TP Bà Rịa bàn giao hiện trạng cho Công ty Đầu tư và khai thác hạ tầng Khu Công nghiệp Đông Xuyên và Phú Mỹ 1 (IZICO) tiếp nhận quản lý, vận hành, khai thác với tổng diện tích hơn 8,5ha.

Tuy nhiên, đến nay chỉ có lác đác 1-2 cơ sở vào hoạt động, còn lại phần lớn diện tích vẫn bỏ hoang.

Ghi nhận của PV VietNamNet cho thấy, bên trong cụm công nghiệp, toàn bộ hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thiện: đường nội bộ, hệ thống cấp - thoát nước, trạm xử lý nước thải, cây xanh, nhà bảo vệ, nhà điều hành... Tuy nhiên, tất cả đều bị bỏ trống.

Cỏ dại mọc um tùm, bao phủ cả căn nhà bảo vệ nằm ngay cổng vào cụm công nghiệp.

Trạm xử lý nước thải được đầu tư xây dựng hoàn thiện nhưng cũng "đắp chiếu" nhiều năm qua.

Phần lớn diện tích đất bỏ trống được người dân tận dụng làm nơi chăn thả dê.

Theo tìm hiểu, từ ngày 1/7/2024, Cụm công nghiệp Hòa Long đã được bàn giao cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) tiếp nhận quản lý thay IZICO.

Mới đây, đơn vị này đã tiến hành thỏa thuận nguyên tắc về vị trí, địa điểm, diện tích đất công nghiệp dự kiến thuê cho phù hợp từng cơ sở di dời vào cụm công nghiệp, làm cơ sở ban đầu cho việc thực hiện các thủ tục thuê đất, đầu tư, xây dựng, môi trường theo quy định.

Có 24 cơ sở đăng ký di dời vào cụm công nghiệp. Tuy vậy, các chủ cơ sở cho rằng giá thuê đất tại đây còn cao, đồng thời kiến nghị Nhà nước tăng mức hỗ trợ di dời.

Do vướng mắc này, đến nay Cụm công nghiệp Hòa Long vẫn trong tình cảnh bỏ hoang, chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng.