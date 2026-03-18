Chiều 17/3, theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường 429 đoạn qua thôn Mới, xã Dân Hòa (Hà Nội) bị bao phủ bởi bụi mù mịt.

Cảnh bụi bay "trắng trời" ở tuyến đường này.

Mỗi khi có xe chạy qua, bụi cuộn lên dày đặc, che khuất tầm nhìn. Giữa ban ngày nhưng việc quan sát trở nên khó khăn do bụi đất bay cuốn lên mù mịt theo từng vòng quay bánh xe hoặc khi có gió.

Sống ngay bên con đường này, anh H.T. (30 tuổi) cho biết: “Từ tháng 8/2025, các đơn vị thi công đến đào xới, nâng cấp tuyến đường dài hơn 1km. Tuy nhiên, nhiều tháng qua, người dân phải chịu cảnh bụi bặm kéo dài”.

Bụi đất bay vào nhà, cây cối ven đường nhuộm màu trắng đục.

Trước thực trạng này, người dân đã phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện.

“Chúng tôi chỉ mong trời mưa, mưa thì giảm bụi nhưng đường lại lầy lội”, anh H.T. nói. Chị N.T.H. cho biết: “Trước đây, mỗi ngày có hai xe nước phun tưới để giảm bụi, nhưng xe nhỏ nên không thể tưới phủ kín đoạn đường hơn 1km. Sau khi xe đi qua, bụi vẫn bốc lên. Nhưng gần đây, chúng tôi không thấy xe tưới nước nữa”.

Người dân liên tục tưới nước hy vọng giảm bớt ô nhiễm, bụi đất.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đinh Hữu Bình – Chủ tịch UBND xã Dân Hòa – cho biết đã yêu cầu đơn vị thi công rải thảm mặt đường. Do khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, việc thi công đã không thể triển khai đúng kế hoạch. Ông cho biết, nhà thầu sẽ thực hiện thi công trong tuần này.

Nhà dân bên đường luôn phải đóng chặt cửa để ngăn bụi đất ùa vào nhà.

Chủ tịch UBND xã Dân Hòa cho biết, trước đó xã từng yêu cầu đơn vị thi công hoàn thành dự án trước Tết Nguyên đán, tuy nhiên do thời tiết mưa nên chưa thể thực hiện. Sau đó, việc thi công tiếp tục gặp vướng mắc do ảnh hưởng của giá xăng dầu. “Đến tối 18/3, đơn vị thi công sẽ tiến hành rải thảm”, ông Bình khẳng định.