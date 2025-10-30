Những ngày qua, lũ từ thượng nguồn sông Hương đổ về kèm theo mưa lớn kéo dài đã gây ngập Kinh thành Huế, nhiều di tích lịch sử bị chìm sâu tới 2m.

Chiều 29/10, khu vực Kinh thành nước vẫn bao vây tứ bề. Sau khi đạt đỉnh vào đêm 27/10, lũ sông Hương xuống chậm.

Khuôn viên Khu di sản Đại Nội nước lũ ngập 1m; các công trình di tích, cung điện ngập khoảng 0,3m.

Các điểm di tích cạnh Đại Nội như Quốc Tử Giám, điện Long An cũng bị ngập nặng; di tích lầu Tàng Thơ bị ngập sâu hơn 1m.

Theo UBND TP Huế, mưa lớn kéo dài khiến mực nước trên sông Hương và sông Bồ dâng cao, tràn bờ, gây ngập lụt diện rộng ở 32 xã, phường, trong đó có nhiều khu vực ngập sâu từ 1-2m.

Toàn TP Huế có hơn 44.500 ngôi nhà bị ngập, nhiều tuyến đường nội đô bị chia cắt, giao thông gần như tê liệt trong hai ngày cao điểm 27 và 28/10.

Đây là một trong những đợt mưa lũ có cường độ và lượng mưa lớn nhất trong nhiều năm qua, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hệ thống hạ tầng đô thị.

Lực lượng chức năng xuyên đêm di dời nhiều hộ dân tại các khu vực thấp trũng ở trung tâm như đường Chi Lăng, Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cảnh, Bùi Thị Xuân.

Đoạn qua Aeon Mall và khu vực các phường Thuận Hóa, Phú Xuân, Vỹ Dạ, An Cựu, Kim Long… gần như mọi tuyến đường bị nước lũ nhấn chìm, giao thông chia cắt. Người dân phải di chuyển bằng ghe, thuyền.

Loạt ô tô bị cô lập một chỗ nhiều ngày tại Quảng trường Văn hóa thể thao (Quảng trường Xuân Phú).

Khu đô thị phía Đông Nam TP Huế cũng trong cảnh tương tự.

Trong ảnh là Sân vận động Chi Lăng ở trung tâm TP Huế.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế, một số địa phương khác cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi ngập lụt như xã Quảng Điền, phường Hóa Châu...