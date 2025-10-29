Từ trưa đến giữa chiều nay (29/10), trên địa bàn TP Huế - đặc biệt ở vùng núi xuất hiện mưa to đến rất to. Chưa đầy 6 giờ, mực nước sông Hương đã dâng cao trở lại gần 1m.

Công an TP Huế dùng xe cẩu đưa 2 người phụ nữ đi cấp cứu. Ảnh: Công an cung cấp

Lũ tiếp tục dâng nhanh khiến người dân ở Huế gặp nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp đau ốm, bệnh tật đã được lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ, đưa đến nơi an toàn.

Công an TP Huế cho biết đầu giờ chiều nay, đơn vị nhận được tin báo khẩn cấp nhờ trợ giúp của gia đình 2 người phụ nữ ở đường Nguyễn Thái Học, bị bệnh nặng phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Do tuyến đường bị ngập nặng, Công an TP Huế đã huy động gần 10 cán bộ, chiến sĩ, sử dụng xe cẩu chuyên dụng đến hiện trường ứng cứu và đưa 2 người này đến bệnh viện an toàn.

Nữ sinh viên Lào bị gãy chân được đưa đến bệnh viện. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 15h15 cùng ngày, Công an phường Vỹ Dạ cũng tiếp nhận thông tin, có một sinh viên quốc tịch Lào bị ngã, vỡ đầu gối.

Đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến hỗ trợ, đưa nạn nhân đi Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình cấp cứu.

Bộ đội đu dây qua suối, cứu trợ hơn 100 người dân bị cô lập

Biên phòng đu dây, vượt suối cứu trợ người dân vùng cao bị cô lập. Ảnh: Biên phòng TP Huế

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân (Ban Chỉ huy BĐBP TP Huế) cho biết, đơn vị vừa triển khai lực lượng, cứu trợ hàng chục hộ dân bị cô lập.

Trước đó, Đồn Biên phòng nhận được tin báo từ chính quyền về việc 26 hộ dân, với 107 nhân khẩu, tại thôn Ta Lo A Hố đang bị lũ dâng cao gây cô lập.

Lực lượng biên phòng xuất cấp 200kg gạo, 10 thùng mì tôm cùng nhiều nhu yếu phẩm, đu dây qua suối để tiếp cận và hỗ trợ người dân.

UBND TP Huế cho biết, chiều nay, thượng nguồn đang có mưa to đến rất to khiến nước trên các sông dâng trở lại.

Lũ dâng nhanh trở lại, nước ngập mênh mông ở trung tâm TP Huế. Ảnh: Quang Thành

Dự báo, từ 14-20h, toàn TP Huế tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 120mm. Riêng các xã Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Lộc An, Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô có thể đạt 80-150mm, có nơi trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, chính quyền và người dân cần đặc biệt đề phòng mưa có cường suất lớn (trên 70mm/1h), nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại các vùng đồi núi.

Lũ quét, sạt lở vùi lấp hàng chục ngôi nhà ở Đà Nẵng

Chiều nay, ông Phùng Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Trà Giáp, cho biết trưa cùng ngày, 9 ngôi nhà tại thôn 2 và thôn 3 đã bị sạt lở vùi lấp hoàn toàn, khiến 3 người (1 phụ nữ và 2 trẻ nhỏ) bị thương nặng.

“Do các tuyến đường đều bị chia cắt, phương tiện không thể di chuyển nên lực lượng tại chỗ phải dùng cáng khiêng 3 nạn nhân của thôn 3 vượt qua khu vực sạt lở đưa xuống trung tâm y tế cứu chữa”, ông Nam nói.

Hiện tuyến đường vào trung tâm xã Trà Giáp bị sạt lở 12 điểm, khối lượng đất đá rất lớn khiến nhiều thôn bị cô lập hoàn toàn.

Nhiều ngôi nhà tại xã Trà Giáp bị đất đá vùi lấp hoàn toàn. Ảnh: P.N

Tại xã Trà Tân, Bí thư Nguyễn Hồng Lai cho biết sáng nay, lũ tiếp tục cuốn trôi thêm 2 ngôi nhà tại thôn Ngọc Tu. Từ 27/10 đến nay, toàn xã có khoảng 36 ngôi nhà của đồng bào dân tộc thiểu số bị vùi lấp hoặc cuốn trôi.

Lũ quét cuốn trôi toàn bộ 11 ngôi nhà ở nóc Ông Yên, thôn Ngọc Giác, xã Trà Tân. Ảnh: T.T

Sạt lở sáng nay tại thôn Ngọc Giác cũng khiến anh Nguyễn Thế Diện (SN 1992) bị đất đá vùi lấp nửa người, gãy tay và xương sườn. Nạn nhân được lực lượng chức năng khiêng bộ đến trạm y tế cấp cứu, hiện đã qua cơn nguy kịch.

Lực lượng chức năng dùng cáng khiêng nạn nhân đi cấp cứu. Ảnh: T.T

Theo báo cáo của UBND xã Trà Tân, trên địa bàn hiện có hơn 30 điểm sạt lở lớn nhỏ, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 40B bị đất đá tràn xuống gây tắc nghẽn. Các tuyến đường liên thôn và cầu ngầm bị hư hỏng nặng, nhiều khu dân cư bị cô lập.

Tình trạng sạt lở, nhà sập cũng xảy ra tại nhiều xã vùng cao khác của Đà Nẵng như Trà Leng, Trà Đốc, A Vương... khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương cho biết, chiều nay, 19 hộ dân thôn Ga’lâu (nằm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh) vừa bị đất đá từ taluy dương sạt xuống. "Lực lượng chức năng đã sơ tán 64 người đến nơi an toàn và hỗ trợ vận chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực có nguy cơ”, ông Quân thông tin.

Lực lượng chức năng xã A Vương hỗ trợ người dân di dời tài sản khỏi vùng sạt lở. Ảnh: N.X

Nước ngập sâu tại xã Thạnh Mỹ vào chiều 29/10. Ảnh: N.X