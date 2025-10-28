XEM CLIP:

Theo cơ quan chức năng TP Huế, đến 9h sáng nay (28/10), mực nước trên sông Hương vẫn ở mức 4,62m, trên báo động 3 là 1,12m. Trong khi đó, từ đêm qua đến rạng sáng nay, lũ trên sông Bồ rút chậm, dao động ở mức báo động 3.

Nước lũ dâng cao hơn 1m gây ngập nhiều nhà dân ở TP Huế trong đêm 27/10. Ảnh: Quang Thành
Lũ rút chậm khiến TP Huế vẫn ngập nặng vào sáng nay. Ảnh: Quang Thành
Mưa lớn kết hợp lũ thượng nguồn đổ về gây ngập lụt nghiêm trọng các tuyến đường trung tâm TP Huế, các khu đô thị. Ảnh: Quang Thành
Người dân ở chung cư Xuân Phú lội nước đi mua lương thực, nhu yếu phẩm. Ảnh: Quang Thành
Quán cà phê hiếm hoi mở cửa, phục vụ "thượng khách" trong thời điểm nước lũ bủa vây. Ảnh: Quang Thành
Nước lũ tràn vào quầy tạp hóa. Ảnh: Quang Thành
Đến 11h, trên các tuyến đường trung tâm TP Huế như Tố Hữu, Bà Triệu, Hùng Vương... lũ còn dâng cao hơn 1m. Ảnh: Quang Thành
Tranh thủ trời tạnh mưa, người dân TP Huế thuê đò, thuyền đến các siêu thị mua lương thực, nhu yếu phẩm. Ảnh: Quang Thành