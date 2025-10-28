Từ đêm 27 đến rạng sáng 28/10, lũ trên địa bàn TP Huế rút xuống chậm khiến nhiều phường, xã của địa phương này vẫn bị ngập nặng.
Theo cơ quan chức năng TP Huế, đến 9h sáng nay (28/10), mực nước trên sông Hương vẫn ở mức 4,62m, trên báo động 3 là 1,12m. Trong khi đó, từ đêm qua đến rạng sáng nay, lũ trên sông Bồ rút chậm, dao động ở mức báo động 3.
Mưa lớn khiến lũ trên sông Tả Trạch dâng cao, cuốn sập cầu Le No ở xã Khe Tre (TP Huế), chia cắt hàng nghìn hộ dân. Tại khu vực nội đô TP Huế, nhiều tuyến đường ngập sâu, người dân phải dùng ghe, thuyền di chuyển.