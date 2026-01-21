Bài 1:

Tuyến Vành đai 2,5 được quy hoạch là trục giao thông quan trọng phía Tây Hà Nội nhưng sau nhiều năm triển khai vẫn chưa hoàn thành; riêng đoạn qua phường Cầu Giấy còn gần 1,2km còn dở dang do vướng giải phóng mặt bằng và thiếu quỹ tái định cư.

Đoạn Vành đai 2,5 qua phường Dịch Vọng – khu “đất vàng” quận Cầu Giấy – vẫn dang dở sau nhiều năm. Ảnh: NA.

Ngoài đoạn dài khoảng 420m từ đường Cầu Giấy đến Khu đô thị mới Dịch Vọng chậm giải phóng mặt bằng, tuyến Vành đai 2,5 trên địa bàn phường Cầu Giấy còn có đoạn gần 800m chạy dọc kênh thoát nước ra sông Tô Lịch, đi qua các tổ dân phố 21, 22, 25, 27 và 28 (phường Dịch Vọng cũ, nay thuộc phường Cầu Giấy).

Dự án "đắp chiếu", môi trường ô nhiễm, ùn tắc

Dù được xác định là trục giao thông quan trọng kết nối khu vực Xuân Thủy – Dương Đình Nghệ, nhưng suốt gần chục năm qua, tuyến đường đi qua phường Cầu Giấy vẫn thi công dang dở, kéo theo tình trạng ùn tắc kéo dài, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân khu vực.

Đường Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy chưa được "thông tuyến". Ảnh: NA.

Theo ghi nhận, dọc tuyến ven kênh thoát nước ra sông Tô Lịch, mương nước thải bị bỏ mặc trong tình trạng lộ thiên, tù đọng, gây ô nhiễm nghiêm trọng do không có đơn vị quản lý.

Người dân tổ dân phố 28 cho biết, suốt nhiều năm cư dân ở đây phải chịu mùi hôi nồng nặc, muỗi dày đặc, nước mương thường xuyên tràn lên mỗi khi mưa lớn. Phần đất nằm trong chỉ giới đường Vành đai 2,5 cũng bị lấn chiếm làm nhà xưởng nhếch nhác, chỉ mới được tháo dỡ khi công tác giải phóng mặt bằng được đẩy mạnh trong thời gian gần đây.

Ông Nguyễn Văn Khá (ảnh phải) cho biết, từ căn hộ chung cư của gia đình, ông có thể quan sát toàn cảnh khu đất dự án Vành đai 2,5 bị lấn chiếm. Ảnh: Vũ Điệp.

Bên cạnh ô nhiễm môi trường, việc tuyến Vành đai 2,5 “đắp chiếu” nhiều năm còn khiến giao thông khu vực Cầu Giấy trở nên ngột ngạt. Trong khi đó, tuyến Thành Thái thông ra đường Nguyễn Khang giao cắt với Vành đai 2,5 tại khu vực ngõ 381 Nguyễn Khang đã biến ngã tư Thành Thái thành 'nút thắt cổ chai'.

Ngõ 381 vốn chỉ rộng khoảng 3–5m, nhiều đoạn bị thắt hẹp, nay phải gánh lưu lượng phương tiện lớn khi trở thành tuyến kết nối giữa đường Duy Tân và Nguyễn Khang, khiến tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra.

Ông Nguyễn Văn Kỳ (74 tuổi), cư dân tòa NƠ 9B2, cho biết tuyến Vành đai 2,5 chậm triển khai nhiều năm, trong khi dự án mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang cũng thi công dang dở, khiến ùn tắc trở thành “chuyện thường ngày” tại đây.

“Từ sáng đến trưa rồi chiều tối, đường lúc nào cũng kẹt cứng. Có khi đi vài trăm mét mà mất cả chục phút”, ông Kỳ nói.

Dự án mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang được tái khởi động từ tháng 6/2024, với tổng mức đầu tư khoảng 315 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian thi công cầm chừng, dự án tiếp tục tạm dừng do vướng giải phóng mặt bằng và thiếu quỹ nhà tái định cư.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý 1/2026

Trao đổi với VietNamNet sáng 20/1, ông Nguyễn Văn Duyên, Tổ trưởng 28 (Dịch Vọng cũ), Cầu Giấy, cho biết hơn hai tháng qua, thực hiện chỉ đạo của thành phố, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 trên địa bàn phường Cầu Giấy được triển khai quyết liệt.

UBND phường đã tổ chức họp, mời các hộ dân có nhà đất bị ảnh hưởng để thông báo và bàn phương án bồi thường; Ban Giải phóng mặt bằng làm việc trực tiếp với từng hộ để thống nhất nội dung liên quan.

Ngoài ra, hơn 500 ngôi mộ trong phạm vi dự án, có 371 ngôi có chủ, sẽ được di dời về Công viên Vĩnh Hằng.

Một phần đoạn đường vành đai 2,5 - giáp đường Dương Đình Nghệ đã được san gạt chuẩn bị thi công. Ảnh: Vũ Điệp.

Mới đây Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy - ông Lương Mậu Hùng đã ký thông báo yêu cầu các tổ chức, cá nhân đã nhận bồi thường khẩn trương bàn giao đất, chấm dứt cho thuê, cho mượn nhà đất và di dời tài sản; các trường hợp không chấp hành sẽ bị cưỡng chế. Việc cưỡng chế thu hồi đất xong trong quý I/2026.

Theo ghi nhận của VietNamNet đến sáng 20/1, các hộ kinh doanh đã khẩn trương tháo dỡ nhà xưởng, trong khi đơn vị thi công huy động máy móc san gạt mặt bằng, sẵn sàng cho các hạng mục thi công khi được bàn giao mặt bằng sạch.