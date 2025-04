Theo công điện, Chính phủ đánh giá thời gian qua các bộ, ngành, địa phương đã chủ động triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả tích cực trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, tình trạng tội phạm mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Những hoạt động tội phạm này gây thiệt hại lớn cho người dân và doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu tới an ninh, trật tự.

Tình trạng tội phạm mạng tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Ảnh: TK

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo công an địa phương tập trung trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, nhất là khi không tổ chức công an cấp huyện. Bộ Công an tập trung rà soát, ngăn chặn, xóa bỏ các nội dung, trang web, ứng dụng liên quan đến hoạt động lừa đảo, nhất là các cuộc gọi từ nước ngoài sử dụng công nghệ VoIP, OTT.

Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ động phát hiện, nhận diện, xử lý các trang web, địa chỉ IP, ứng dụng, phần mềm độc hại được sử dụng trong hoạt động lừa đảo trực tuyến. Lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu biên giới; ứng dụng công nghệ hiện đại như camera giám sát, GPS, thiết bị bay không người lái… để phát hiện các hành vi vượt biên trái phép; xây dựng hệ thống dữ liệu các đối tượng có nguy cơ vượt biên trái phép.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được yêu cầu kiểm tra, xác thực sinh trắc học các giao dịch trực tuyến loại bỏ tài khoản không chính chủ; kết nối dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phòng ngừa tội phạm.

Bộ Khoa học và Công nghệ phải rà soát quy định pháp luật viễn thông; phối hợp xác thực thông tin thuê bao di động, xử lý SIM có thông tin chưa đầy đủ, không chính xác.

Bộ Tài chính cần nghiên cứu biện pháp kiểm tra việc góp vốn điều lệ doanh nghiệp; làm sạch dữ liệu doanh nghiệp để ngăn chặn việc lợi dụng lập công ty vi phạm pháp luật.

Cũng theo công điện, các cơ quan báo chí, truyền thông được chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo mới, nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần đầu tư trang thiết bị hiện đại cho lực lượng chống tội phạm công nghệ cao, đặc biệt tại các địa phương biên giới.