Sáng 7/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo công tác dân nguyện tháng 1, trong đó nhiều đại biểu quan tâm đến tình trạng lừa đảo trên không gian mạng đang nổi lên gần đây.

Giúp người dân phòng tránh

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho biết, thông qua một số cử tri phản ánh, đồng thời bản thân nắm bắt tình hình từ thông tin đại chúng, có thể nói lừa đảo qua mạng thời gian qua được Bộ Công an tập trung triệt phá hết sức hiệu quả, mang tính chất "làm một vụ cảnh tỉnh cả lĩnh vực".

Tuy nhiên, bà Hải nhắc đến thông tin vừa qua Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá một vụ. Qua vụ án cho thấy hệ thống lừa đảo hết sức chặt chẽ từ người viết kịch bản tới người lừa đảo.

“Không biết các đồng chí ở đây đã bao giờ bị gọi điện như vậy chưa. Ví dụ tôi đang ngồi ở nhà bố mẹ thấy rằng có người gọi điện đến cho bố mẹ nói rằng, ông bà chưa nộp tiền điện, cần liên hệ người này nộp ngay nếu không sẽ bị cắt điện. Việc này xảy ra thường xuyên”, bà Hải kể.

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải. Ảnh: Quốc hội

Theo Trưởng Ban Công tác đại biểu, Bộ Công an, công an các tỉnh đã đẩy mạnh triệt phá loại tội phạm này nhưng tiếp theo là công tác tuyên truyền, công khai thủ đoạn của kẻ lừa đảo một cách rộng rãi để người dân phòng tránh.

“Số lượng 13.000 người bị lừa là nhiều, đặc biệt có một số trường hợp có cả kịch bản người 1 giả danh điện lực, người 2 giả danh công an, người 3 giả danh cán bộ ngân hàng, tức là hết sức chặt chẽ”, bà Hải lưu ý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao đợt cao điểm trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều đường dây tội phạm trên không gian mạng, đảm bảo trật tự xã hội, an toàn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Ông cũng đề nghị Bộ Công an nghiên cứu công khai thủ đoạn của kẻ lừa đảo trên mạng nhằm tuyên truyền cho nhân dân. “Đây là tội phạm công nghệ cao, thủ đoạn phức tạp, cấu kết trong ngoài. Tư tưởng nhiều người ham lợi dễ bị lừa đảo hơn”, Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhân dân đánh giá rất tốt về giao thông không ùn tắc, tai nạn giao thông giảm

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trước Tết Nguyên đán đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự 2 tháng, trong đó, nhấn mạnh trong tháng 1 có 9 ngày cao điểm Tết Nguyên đán.

“Chúng tôi khẳng định về an ninh chính trị ổn định, an ninh trên tất cả các lĩnh vực khác đang nằm trong tầm kiểm soát của các lực lượng”, Thứ trưởng Công an nhấn mạnh.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Quốc hội

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các lực lượng chức năng đã làm xuyên tết, xuyên đêm, xử lý “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” đối với các hành vi vi phạm. Từ đó tăng ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ; tỷ lệ tai nạn giao thông, vi phạm nồng độ cồn trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo dân nguyện

Ông cũng thông tin thêm, về án trật tự xã hội giảm rõ rệt, kể cả về trọng án đều khám phá 100%. Về an toàn giao thông, năm vừa rồi được nhân dân đánh giá rất tốt về không có ùn tắc, tai nạn giao thông giảm lên đến 36%. Đây là điều rất đáng mừng.

Nhìn nhận tội phạm trên không gian mạng là vấn đề nan giải, mang tính chất toàn cầu, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ chỉ rõ, đặc điểm của loại tội phạm này là sử dụng công nghệ cao, thủ đoạn đa dạng; phối hợp, cấu kết trong ngoài, cả Việt Nam và các nước trên thế giới.

Nhiều lúc tội phạm lập các hộp thư ảo, các thủ đoạn ảo rất khó khăn nhưng ngành công an đã tập trung và phá được 1 vụ án như vừa qua.

“Hiện nay trong công tác phòng, chống tội phạm thì phòng ngừa nghiệp vụ là của lực lượng công an còn phòng ngừa xã hội là của cả hệ thống chính trị chứ không chỉ có lực lượng công an, Thứ trưởng Bộ Công an lưu ý.

Theo ông Tỏ, Bộ Công an tiếp thu các ý kiến góp ý nhưng cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị bởi lẽ một số người dân do tham lam mới dễ bị lừa nên cần cả hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa.