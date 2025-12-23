Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa công bố nghị quyết về việc thông qua nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam và Công ty TNHH Logistics A&E.

Theo đó, Công ty TNHH Logistics A&E và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam đều trở thành công ty con của KBC.

Ngoài ra, KBC cho biết, Công ty TNHH Logistics A&E và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng 3H Việt Nam là cổ đông sở hữu 99% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Láng Hạ. Do vậy, CTCP Đầu tư Láng Hạ cũng trở thành doanh nghiệp do KBC nắm quyền kiểm soát gián tiếp.

Dự án trung tâm thương mại và văn phòng tại các số 1A, 1C, 1D Láng Hạ, Hà Nội. Ảnh: Đình Phong

CTCP Đầu tư Láng Hạ là chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại và văn phòng tại số 1A, 1C, 1D Láng Hạ, Hà Nội. Dự án có vị trí đắc địa nằm trên khu “đất vàng” trung tâm tại ngã tư Láng Hạ - Đê La Thành.

Dự án cao 28 tầng và 4 tầng hầm được cấp giấy phép xây dựng từ tháng 3/2011. Tuy nhiên, đến tháng 5/2021, dự án bị buộc phải dừng thi công sau khi đã xây dựng đến tầng 28 để hoàn thiện hồ sơ phòng cháy chữa cháy. Đến nay, công trình này vẫn trong tình trạng dở dang.

KBC do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch HĐQT là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp.

Doanh nghiệp này cũng là chủ đầu tư dự án quy mô tỷ USD mang tên Trump International tại Hưng Yên. Theo báo cáo tài chính, trong quý III/2025, dự án Trump International Hưng Yên đã được ghi nhận vào giá trị sổ sách của KBC.