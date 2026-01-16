Chuỗi thành tích này không chỉ phản ánh năng lực chuyên môn mà còn cho thấy quá trình học tập nghiêm túc, có định hướng rõ ràng của một học sinh theo đuổi âm nhạc bài bản.

Trong số 3 giải thưởng đạt được, nổi bật là giải Nhất piano hệ chuyên nghiệp tại Liên hoan Âm nhạc học sinh Thủ đô năm học 2025-2026 do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức.

Chiều 16/1, Phú Quý được xướng tên là một trong những thí sinh đạt giải Nhất, đồng thời tiết mục piano của em được lựa chọn là một trong 8 tiết mục tiêu biểu công diễn trong chương trình nghệ thuật tổng kết diễn ra vào tối cùng ngày.

Phú Quý.

Bên cạnh giải thưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong năm học này Phú Quý còn giành giải Vàng piano hệ chuyên nghiệp do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức và giải Vàng piano tại một cuộc thi piano quốc tế tổ chức tại Việt Nam. 3 giải vàng trong cùng một năm học cho thấy sự ổn định về phong độ và hướng đi nghiêm túc của Phú Quý trên con đường âm nhạc đã lựa chọn.

Chia sẻ về động lực theo đuổi âm nhạc, Phú Quý thẳng thắn nói: “Con sợ mọi người nói rằng những bạn học nhạc cụ, học âm nhạc như chúng con là vì không học được văn hóa. Chính suy nghĩ đó lại trở thành động lực rất lớn để con cố gắng đi theo con đường âm nhạc một cách chuyên nghiệp, bài bản".

Theo Phú Quý, việc học âm nhạc không phải là lựa chọn dễ dàng mà đòi hỏi kỷ luật, tư duy và sự bền bỉ lâu dài. Em cho biết mình luôn ý thức việc học tập nghiêm túc cả về chuyên môn lẫn kiến thức nền tảng, coi đó là điều kiện cần thiết để theo đuổi nghệ thuật một cách bền vững.

Hiện nay, Phú Quý đang tập trung rèn luyện piano theo định hướng chuyên nghiệp, đặc biệt trong giai đoạn vỡ giọng. Piano được em xác định là nhạc cụ nền tảng, giúp xây dựng tư duy âm nhạc, kỹ thuật và thói quen lao động nghệ thuật nghiêm túc.

3 giải vàng piano trong năm học 2025–2026, trong đó có giải nhất do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức không chỉ là thành tích cá nhân mà còn mang ý nghĩa khích lệ đối với học sinh theo đuổi nghệ thuật. Qua đó khẳng định rằng, nếu được định hướng đúng và học tập bài bản, âm nhạc hoàn toàn có thể trở thành một con đường học thuật nghiêm túc và giàu tri thức.