Huyền Trung sinh năm 1973, từng làm nhạc công tại Nhà hát ca múa nhạc trung ương nhưng sau đó anh chuyển ra làm tự do và hiện công việc chính là phối khí. Với giới âm nhạc phía Bắc, Huyền Trung không phải cái tên xa lạ vì khối khí cho nhiều chương trình, từng cộng tác với nhiều nghệ sĩ như: NSND Thanh Lam, Mỹ Linh, Tấn Minh, Anh Thơ, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Tùng Dương, Phương Anh, Đức Tuấn, Quang Dũng...

Đặc biệt, anh là nghệ sĩ phối khí cho hầu hết các đêm nhạc Phú Quang suốt 2 thập kỷ qua, kể cả sau khi nhạc sĩ qua đời mà gần nhất là đêm nhạc Hoài niệm mới diễn cuối tuần qua tại Hà Nội. Vì vậy, có thể nói nhạc sĩ Huyền Trung là người hiểu tính cách Phú Quang nhất và cũng là người nắm giữ nhiều bí mật của cố nhạc sĩ nhất.

"Chú Quang khó tính và khắt khe trong âm nhạc, một nhạc sĩ như thế không có chuyện dễ dãi. Chú Quang luôn yêu cầu nhạc phải có hồn cốt của chú, còn tôi luôn muốn đưa cái mới nhưng cuối cùng nhận ra nhạc Phú Quang là phải như vậy, là phải phối như thế.

Sau này chú Quang mất rồi, tôi được thoải mái làm gì mình thích vì không còn ai đứng ở đó để 'soi' nữa nhưng tôi không muốn thay đổi vì chính điều đó mới làm nên nhạc Phú Quang. Sự sáng tạo không xấu nhưng khiến nó xa rời ý tưởng ban đầu của nhạc sĩ sáng tác", Huyền Trung chia sẻ.

Có lần nào anh phản biện mà nhạc sĩ phải nghe? Trước câu hỏi này, nhạc sĩ nói: "Ở chương trình của chú Phú Quang không bao giờ có nhưng với album nào tôi khối phí nhưng chú làm nhà sản xuất đương nhiên chú rất khắt khe". Anh kể khi còn sống, nhạc sĩ Phú Quang luôn yêu cầu tất cả các nghệ sĩ, kể cả những ngôi sao, đến nhà mình tập trước mỗi đêm nhạc.

Nhạc sĩ luôn ngồi ở gác lửng để nghe và sẽ lên tiếng chỉnh sửa ngay lập tức nếu thấy chưa ổn. "Nhiều khi tôi cũng phản ứng với chú nhưng cuối cùng đương nhiên tôi vẫn phải là người lùi lại vì đó là nhạc của chú, chương trình của chú và đó lại là nhà của chú nữa", Huyền Trung hài hước nói.

Nhạc sĩ nói trong số các nghệ sĩ mình từng cộng tác, anh không có tư duy tập trung xem ai là người hát nhạc Phú Quang hay nhất, chỉ nghĩ nhiều hơn tới việc giọng nam hay giọng nữ nào hợp hơn với nhạc của ông. Nếu Tấn Minh nồng nàn, Đức Tuấn nhiều năng lượng thì Ngọc Anh cực kỳ cháy, Thanh Lam lại mang tới sự dữ dội, Hồng Nhung thanh lịch. Đó là những giọng ca theo anh là cảm nhạc Phú Quang gần và rõ nhất.

Với Huyền Trung, làm việc với ca sĩ nào cũng mệt vì ai cũng khó tính và đòi hỏi cao. "Có duy nhất có một người tôi làm việc cực thích, không áp lực gì và có thể thoải mái sáng tạo, đó là Tấn Minh. Khi làm album nhạc Phú Quang của Tấn Minh năm 2010, cậu ấy nói: 'Bạn bảo tớ hát bài gì và phối thế nào sẽ theo bạn'. Điều đó khiến tôi thoải mái cực kỳ vì không có gì trói buộc mình nữa", nam nhạc sĩ kể.

Với một chương trình thành công, khán giả hay truyền thông chỉ nhắc tới nhạc sĩ hay ca sĩ mà hiếm khi nhắc tới nhạc sĩ phối khí, anh thấy mình thiệt thòi về danh tiếng so với họ? Huyền Trung đáp mà không chút do dự: "Điều này những người làm nghề như tôi thường được hỏi hoặc tự hỏi. Tôi từng nghĩ tới điều đó nhưng ở thời gian trước. Làm nghề ngần ấy năm, lăn lộn với nghề tới giờ tôi không còn nghĩ như thế nữa. Mình đã chọn công việc này là phải chấp nhận vì đặc trưng của nghề này là phải đứng đằng sau sắp đặt, phải phối khí như công việc của một kiến trúc sư.

Chọn nghề này là phải xác định tên tuổi sẽ có nhưng không rực rỡ như ca sĩ. So với nhạc công trong dàn nhạc, cả đời họ ngồi đó diễn và có thể không ai biết đến cả nhưng không có họ, tôi cũng không làm việc được cũng như không có tôi, các ca sĩ cũng không hát được. Tôi chấp nhận đặc thù công việc và không thấy thiệt thòi lắm. Tôi thấy tương đối hài lòng với công việc của mình còn cát sê thù lao thì vô cùng, có lúc cần nhiều tiền còn có lúc không cần gì cả".

Âm thầm làm nhạc và lặng lẽ đứng sau các ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng, đời sống riêng của Huyền Trung cũng vô cùng kín tiếng. Anh chỉ khoe ngoài 2 con lớn định cư ở Mỹ, cô con gái thứ 3 của anh đang học piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh vui vì vì con gái đang theo đuổi đam mê của bố, điều mà Huyền Trung không dám nghĩ tới trước đây. Với anh, đó là hạnh phúc vô bờ của một người làm nghề.

