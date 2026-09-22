Cao Thái Sơn chia sẻ thông tin với phóng viên VietNamNet về việc đã hoàn tất thỏa thuận mua lại quyền khai thác Con đường mưa, Pha lê tím cùng hàng loạt ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác - những bản hit từng gắn liền với tên tuổi anh từ cuối những năm 2000. Đây là các sáng tác giúp Cao Thái Sơn giành giải Album được khán giả yêu thích nhất tại Làn sóng xanh 2009 và duy trì sức sống trong lòng công chúng suốt gần hai thập kỷ.

Sự trở lại này đáng chú ý bởi trước đó, quyền khai thác các ca khúc nói trên từng qua tay bên thứ ba trong một thương vụ gây xôn xao dư luận.

Ca sĩ Cao Thái Sơn và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. FBNV

Năm 2021, ca sĩ Nathan Lee công bố đã mua độc quyền loạt sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, trong đó có Con đường mưa, Pha lê tím, Tình yêu trở lại, Cầu vồng sau mưa - đúng thời điểm ồn ào giữa Nathan Lee và Cao Thái Sơn còn chưa lắng. Diễn biến này khiến Cao Thái Sơn có một khoảng thời gian dài không thể tự do trình diễn chính những ca khúc làm nên tên tuổi mình.

Giờ đây, khi thỏa thuận bản quyền mới được xác lập trực tiếp với tác giả, Cao Thái Sơn cho biết đây không đơn thuần là một giao dịch mà là hành trình đón nhận lại một phần thanh xuân. Nam ca sĩ chia sẻ mỗi ca khúc đều chứa đựng ký ức của anh và của nhiều thế hệ khán giả từng đồng hành cùng mình.

Cao Thái Sơn dự kiến làm mới các bản hit bằng phối khí đầu tư hơn, kết hợp ban nhạc, piano và dàn dây, dựa trên nền chất giọng đã dày dặn và mở rộng âm vực hơn so với giai đoạn đầu sự nghiệp nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần bản gốc.

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung xác nhận bán tác quyền 3 bài Con đường mưa, Pha lê tím và Cầu vồng sau mưa cho ca sĩ Cao Thái Sơn.

Đáng chú ý, tháng 5/2021, ca sĩ Nathan Lee từng tuyên bố mua độc quyền 4 ca khúc Con đường mưa, Pha lê tím, Tình yêu trở lại và Cầu vồng sau mưa với hiệu lực "vô thời hạn và trên mọi lãnh thổ".

Phóng viên đặt vấn đề: "Việc Nguyễn Văn Chung bán tác quyền 3 trong 4 bài trên cho Cao Thái Sơn có mâu thuẫn với tuyên bố của Nathan Lee trước đó?", nam nhạc sĩ phản hồi: "Tôi không biết Nathan Lee từng tuyên bố gì trước đây, chỉ xác nhận mình đã thực hiện đúng với các thỏa thuận với cậu ấy trước đó về lý lẫn tình. Việc tôi bán tác quyền cho Cao Thái Sơn hiện tại hoàn toàn đúng luật".

Nguyễn Văn Chung nói thêm: "Hơn 1 năm trước, Sơn đã liên hệ tôi mua tác quyền 3 bài này. Lúc đó, hợp đồng độc quyền giữa tôi và Nathan Lee đã hết thời hạn nhưng vì tình cảm, tôi vẫn để đó không bán ngay. Với bạn bè, đồng nghiệp nào, bất kể thân hay không, tôi cũng đều tôn trọng, làm việc dựa trên nguyên tắc dung hòa cả hai yếu tố lý và tình".

Ngoài 3 bài này, ca sĩ Cao Thái Sơn cũng mong có dịp thể hiện các sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nếu phù hợp.