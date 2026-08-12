Bình an mà khi biết chọn cách phản ứng

Không ai nhìn thấy Cao Thái Sơn của những đêm một mình đối diện với chính mình, sau ánh đèn sân khấu tắt và tiếng vỗ tay ngừng lại. Nam ca sĩ thừa nhận sự thay đổi trong anh không đến từ một biến cố duy nhất, mà là kết quả tích lũy sau nhiều năm sống trong môi trường nghệ thuật - nơi anh được yêu thương rất nhiều nhưng cũng nếm đủ áp lực, thị phi.

Có một khoảnh khắc khiến anh lặng người: ngày chứng kiến những người từng làm mình tổn thương gặp biến cố không mong muốn, anh nhận ra hận thù không giải quyết được điều gì. Anh chọn buông xuống, đặt mình về lại vị trí số 0. Từ đó, một câu hỏi cứ trở đi trở lại trong anh: mình chăm chút ngoại hình, tập luyện kỷ luật mỗi ngày nhưng bên trong mình có thực sự khỏe không?

Câu hỏi ấy dẫn anh đến với ăn chay và thiền định, như một cuộc trở về hơn là một trào lưu. Anh bắt đầu ăn khoảng 70% thực vật, dành thời gian yên tĩnh cho bản thân, tập quan sát cảm xúc thay vì phản ứng ngay lập tức. Thiền với anh không phải điều gì cao siêu, có khi chỉ là vài phút ngồi yên, thở, nhìn lại một ngày đã qua. Sau một thời gian, anh cảm nhận cơ thể nhẹ hơn, tâm cũng nhẹ hơn, quãng giọng thay đổi rõ rệt, hát được cả những nốt rất thấp lẫn rất cao - chính cảm giác đó là động lực để anh kiên trì đi tiếp.

Ca sĩ Cao Thái Sơn thay đổi tích cực nhờ ăn chay và thiền định

Nam ca sĩ chia sẻ, sự thay đổi rõ nhất trong anh nằm ở cách anh phản ứng với những điều không vui. Trước kia, nghe một lời không đúng về mình, phản xạ đầu tiên là muốn giải thích ngay, muốn chiến đấu để chứng minh. Còn bây giờ, anh thường tự hỏi: chuyện này có thực sự đáng để đánh đổi sự bình an của mình hay không.

Anh không phủ nhận mình vẫn buồn, vẫn tổn thương, vẫn có lúc tức giận. Ăn chay hay thiền định không biến một người thành kẻ vô cảm, nhưng tạo ra một khoảng cách nhỏ, rất quý giá, giữa cảm xúc và hành động - khoảng cách đủ để anh lựa chọn phản ứng bằng sự hiểu biết thay vì bằng bản năng.

Tâm Tâm - nơi một chữ Tâm gặp một chữ Tâm khác

Nhà hàng chay Tâm Tâm không sinh ra từ một kế hoạch kinh doanh, mà từ chính hành trình nội tâm của Cao Thái Sơn. Theo nam ca sĩ, quyết định mở nhà hàng chưa bao giờ xuất phát từ suy nghĩ cần đầu tư thêm một ngành nghề để kiếm tiền, mà đến trong giai đoạn anh dành trọn tâm huyết cho ăn chay thực dưỡng và mong muốn tạo ra một nơi mà cả người chưa từng nghĩ đến ăn chay cũng muốn bước vào.

Không gian Tâm Tâm thu hút cả thực khách trong nước lẫn quốc tế, cùng nhiều nghệ sĩ, người đẹp ghé đến thưởng thức và check-in

Cái tên Tâm Tâm, với anh, là sự gặp nhau giữa cái tâm của người nấu và tâm trạng dễ chịu của người thưởng thức. Slogan mà anh chọn cho nhà hàng cũng mộc mạc như chính tâm nguyện đó: "Nơi mỗi bữa ăn là một hạt giống của yêu thương".

Cao Thái Sơn mong một người đang ăn mặn bước vào Tâm Tâm, nếm một món rồi thốt lên ngạc nhiên vì đồ chay cũng có thể ngon đến vậy, trình bày đẹp trong không gian fine-dining mà giá thành vẫn vừa vặn với số đông. Khi điều đó xảy ra, không cần ai phải thuyết giảng gì cả - một bữa ăn ngon đã tự gieo một hạt giống lành.

Từng góc nhỏ tại Tâm Tâm được bài trí tỉ mỉ với gỗ mộc, gốm thủ công và cây xanh, mang đến không gian tĩnh tại, ấm áp giữa lòng thành phố

Lan toả hạt giống yêu thương

Tâm nguyện ấy không dừng lại trong không gian nhà hàng. Đều đặn vào ngày 17 và 28 Âm lịch hằng tháng, bếp Tâm Tâm đỏ lửa từ sớm để chuẩn bị những phần cơm chay 0 đồng dành cho người có hoàn cảnh khó khăn. Với Cao Thái Sơn, điều xúc động không nằm ở số lượng phần cơm đã trao đi, mà ở những khoảnh khắc rất nhỏ: có người chưa từng ăn chay, cầm phần cơm lên ăn rồi khẽ nói một tiếng cảm ơn; có người vội nhận phần ăn rồi đi ngay để kịp quay lại với công việc mưu sinh.

Anh không muốn thiện nguyện chỉ là một chiến dịch để chụp ảnh rồi kết thúc, mà mong nó trở thành nhịp sống tự nhiên của Tâm Tâm - như một cách nối dài chính hành trình chữa lành mà anh đã đi qua, để rồi sẻ chia sự nhẹ nhõm ấy với những người xung quanh.

Cao Thái Sơn cùng đội ngũ nhân viên Tâm Tâm cùng nhau chuẩn bị hàng trăm phần cơm chay 0 đồng gửi đến người có hoàn cảnh khó khăn đều đặn mỗi tháng

Nghiêm túc với một giấc mơ tưởng như dịu dàng

Ít ai biết, đằng sau một nhà hàng có vẻ ngoài an yên là những ngày Cao Thái Sơn đối diện với hàng trăm việc nhỏ mỗi ngày: bếp, nhân sự, nguyên liệu, chất lượng dịch vụ, chi phí vận hành. Anh thẳng thắn nhìn nhận làm nhà hàng không hề lãng mạn như đứng ngoài ngắm một không gian đẹp và vận hành một nhà hàng chay đòi hỏi phải yêu nó thật nhiều.

Không gian Tâm Tâm gây ấn tượng với hệ đèn lồng vải mộc, mái che bằng cỏ lau khô, gạch bông cổ điển và khu vực bàn dài phù hợp cho các buổi tiệc gia đình, họp mặt đông người.

Sự nghiêm túc ấy được ghi nhận khi Tâm Tâm được vinh danh Nhà hàng ẩm thực chay hàng đầu Việt Nam năm 2025 - một cột mốc mà chính anh cũng thừa nhận mang lại áp lực không nhỏ, bởi khi đã có tiếng, một sai sót nhỏ cũng khó được bỏ qua như trước. Với anh, danh xưng hay giải thưởng không làm món ăn ngày mai ngon hơn, mà chỉ là lời nhắc để bếp vẫn phải nấu bằng cái tâm tử tế mỗi ngày, để tiếp tục lan tỏa những món chay thật sự ngon, cùng những giá trị tử tế, đến với nhiều người hơn.

Thông tin nhà hàng

Tâm Tâm Vegetarian Restaurant & Coffee

Địa chỉ: 49C đường Tú Xương, phường Xuân Hòa, TP.HCM

Giờ mở cửa: 10h - 22h hằng ngày

Hotline đặt bàn: 0945 449 920 - 0914 661 233

Website: tamtamvegetarian.com

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